Confidence : «je l’aime à la folie, à cause d’elle j’ai trompé ma femme sans le savoir»

Tout a commencé il y a un (1) ans, où j’ai rencontré Naomie (32 ans), sur Facebook, elle aussi mariée, belle et a tout pour plaire à un homme.

Ensuite, on s’est très bien entendu comme si ça faisait des années qu’on se connaissait, vu la complicité de nos échanges. On a toute suite décidé d’échanger nos contacts WhatsApp, tout était parfait et les choses s’accélèrent naturellement.

On s’est appelé en «appel vidéo», quels moments magiques ! J’avais Jamais connu ça, la tension était de plus en plus forte. 3 mois ce sont écoulé c’était que des moments magiques. Ensuite 5 mois après enfin ce premier RDV.

Je rappelle qu’elle habite à 564 Km de moi, j’ai donc effectué le déplacement. On s’est vue et cette complicité n’a guère manquée, on a rigolé, s’embrasser et par la suite on a faire l’amour. C’était très intense, je n’est jamais ressenti un tel plaisir dans le passé.

On a donc commencé à se fréquenté constamment. j’ai trouvé un prétexte et je suis allé faire une semaine dans sa ville et là on se voyaient presque tout les jours dans l’hôtel où je logeais, c’était vraiment des moments intense, j’étais au paradis et pour moi c’est la femme parfaite que j’ai connue.

On a fait des projets d’avenir afin de se mettre ensemble et elle a donné son OK. On a donc décidé ensemble de quitter nos foyers respectifs afin de se mettre ensemble définitivement. mais vu qu’on était tout les deux en couple fallait qu’on soit partient car pour quitter son conjoint ça ne se ferait pas du jour au lendemain. On était tous les deux engagés à attendre.

Après mon séjour magique , je suis rentré rejoindre ma femme, mais mon esprit est resté de l’autre côté, je n’arrêtais plus de penser à Naomi, on fesais des appels vidéos tout le temps. J’ai fait ce que jamais j’ai fait a une femme, des lettres d’amour, des messages d’amour, je l’attendais tous les jours pour qu’on communique etc…

Un jour, lors de notre conversation, je me suis endormi, et ma femme est tombée sur notre conversation. Le lendemain, après une discussion, elle a décidé de quitter la maison pour rejoindre sa famille. Je me suis sentir mal et très triste de l’avoir fait tant de mal, j’avais très honte de moi. Mais elle ne pouvait pas comprendre ce qui m’arrivait.Je n’est pas insisté pour qu’elle reste, parce que je me suis dire que son départ serait bénéfique pour ma nouvelle vie avec Naomi.

Malgré tout j’ai continué à flirter avec Naomie. On s’était promis de se voir en février, mais elle a repoussé le RDV, moi toujours amoureux je lui es dit c’est par grave le but c’est d’aller jusqu’au bout. Le Jour de la Saint Valentin on s’est envoyé chacun un colis avec différents cadeaux, et elle dans ces cadeaux une lettre d’amour, j’en ai même pleuré, je me suis dire que c’est pour la vie.

Mais voilà le lendemain de la Saint Valentin, plus de nouvelle, je lui est envoyé une tonnes de messages mais sans aucune réponse de sa part.

C’est dure d’être dans l’incertitude, mais le Pire il y a 6 jours elle m’envoie un message pour me dire qu’elle arrête tout. une des raisons elle n’a plus le temps pour moi, elle est fatiguée.

J’ai été choqué, je sais plus quoi faire, ma femme m’a quitté à cause d’elle et là Naomi veut aussi me quitter , j’essaye de la reconquérir mais rien. J’ai pas envi de la perde en plus qu’elle n’aime pas son mari.

Je suis un homme qui n’a jamais donné ma confiance, mais avec Naomi je me suis libéré, j’ai donné ma confiance, elle sait tout de moi ,elle m’a fait découvrir le mot Amour et ce que c’est aussi d’être en harmonie, elle m’avait soutenu quand ma femme était partie et m’avait promis de me rejoindre. Et maintenant je me sens trahi.

Que dois-je faire ??