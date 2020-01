Confidence : «Quand mon mari éjacule pendant nos rapports sexuels, il hurle trop… on nous chasse du quartier »

Lancement à Abidjan de la 1ère édition du Marché de l’innovation et de la recherche

La première édition du Marché de l'innovation et de la recherche (MIR), une plateforme de découverte et de valorisation des potentiels cachés et inexploités en Côte d'Ivoire prévue les 27 et 28 février prochains à l'Université Félix…