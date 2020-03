Confidences : «Dieu m’a sauvé d’un serpent maléfique qui était dans mon estomac»

Beaucoup sont ceux qui ne croient pas aux miracles. Pourtant les miracles existent et arrivent à chaque instant où dans la vie d’une personne à un moment voulu par le Tout-Puissant, Dieu, quand vous avez la foi. Cette histoire de dame Amaka, vous amènera peut être à reconsidérer les choses.

Je m’appelle Amaka Ene. Je suis marié depuis 18 ans sans enfant. Mon mari et moi avons essayé tant de médecins, certains ont prétendu que c’était des fibromes et d’autres prétendent que mon utérus est pourris mais mes problèmes ont commencé quand je me suis marié, je suis allé rendre visite à la mère de mon mari qui ne me soutient pas. Elle me déteste passionnément.

La première nuit où nous avons dormi chez elle, j’ai eu un rêve terrible d’avaler un serpent et quand je me suis réveillé j’ai commencé à sentir un mouvement dans ma poitrine et cela a duré 18 ans! J’ai fait toutes sortes de radiographies mais nous n’avons rien trouvé.

Chaque fois que je suis tombe enceinte, je vais commencer à sentir les mouvement dans ma poitrine, puis une morsure douloureuse dans mon estomac, immédiatement, je vais faire une fausse couche. J’ai eu 10 fausses couches jusqu’à ce qu’on m’ait dit que mon utérus avait été endommagé.

Vers le mois de février, j’ai commencé à aller dàns un église de Dieu. Nous avions un programme pour les femmes qui priaient pour le fruit de l’utérus et en priant, le pasteur est venu vers moi et m’a dit: «Sœur qui vous a fait cela?» J’étais sans voix parce que je ne sais pas de quoi le pasteur parlait.

Le pasteur a tenu mon cou et a crié, ASSEZ! ASSEZ!!

SORTEZ SERPENT!

SORTEZ EN NOM DE JESUS !!Immédiatement j’ai commencé à sentir le mouvement étrange dans ma poitrine! Ensuite, je me suis senti étourdi et j’ai perdu le contrôle. Je me suis réveillé à l’hôpital et j’ai vu notre pasteur de l’église, mon mari et le docteur à côté de moi.

Mon mari pleurait énormément, je lui ai demandé pourquoi et il m’a dit «LE SERPENT N’EST PLUS» MA FEMME, JE L’AI VU AVEC MES YEUX! NOUS AVONS FAIT UN RAYON X ET NOUS L’AVONS VU, MAIS MAINTENANT C’EST PLUS!

Actuellement où je vous envoie ce message, JE SUIS ENCEINTE DE 5 MOIS AVEC DES JUMEAUX! et Ma belle-mère est morte le mois dernier.

Ma prière pour vous !

Maintenant, je déclare, chaque dévoreur de graines vivant dans votre ventre ou n’importe où dans votre corps, ASSEZ! Sortez dans le nom de Jésus! Vous allez tomber enceinte ce mois-ci! Amen.