Confidences : «je veut cesser de forniquer avec les pasteurs mais ils sont tellement bon au lit»

Sur les réseaux sociaux, la parole est vraiment libérée. Une internaute s’y est récemment confiée en prétendant avoir plus de plaisir à sortir avec des hommes de Dieu qu’avec des gens ordinaires.

Une dame répondant au nom de Lara a révélé qu’elle sort avec des révérends et des pasteurs depuis des années et qu’elle souhaite y mettre un terme mais qu’elle n’arrive pas à le faire à cause des prouesses sexuelles de ceux-ci. Elle affirme avoir une liaison avec trois hommes de Dieu actuellement.

«J’ai eu une liaison avec 3 religieux différents et jusqu’à présent ils sont très bons en tout», a-t-elle avoué. «Depuis que je connais les hommes, ceux qui me rendent heureux sont les Révérends. Je n’avais qu’un seul petit ami avant de rencontrer le premier avec qui j’ai eu une liaison. Il était si attentionné et bon au lit».

«Je n’ai pas l’intention de sortir avec un gars ordinaire parce qu’ils brisent facilement le cœur et je n’ai pas pu trouver de gars qui me rendrait heureuse et ne stresserait pas ma vie». «Je veux vraiment arrêter de sortir avec eux mais ils m’obsèdent. Qu’est-ce que je dois faire ?», a ajouté Lara.