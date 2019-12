Confidences : Jennifer Lopez sur sa relation avec P. Diddy…

Lors d’un entretien, la chanteuse américaine Jennifer Lopez, s’est confiée sur sa relation tumultueuse avec le producteur et entertainer P. Diddy, 18 ans après leur séparation.

Jennifer Lopez, invitée sur CBS Sunday Morning, a fait des confidences sur sa relation avec P. Diddy. La chanteuse est revenue sur certains moments de sa carrière comme ses 1er pas au cinéma dans le film Selena , sa musique, son dernier long-métrage Queens (dont le DVD sortira le 17 févier) et sur sa relation avec l’acteur Ben Affleck et Sean Combs a.k.a P. Diddy, rapporte le site raprnb.

Jennifer a rencontré le producteur et rappeur lors du tournage d’un clip de son 1er album, On The 6. Le couple a immédiatement fait sensation que ce soit dans les tabloïds ou lors d’apparitions publiques.

D’ailleurs, en 2001, Jennifer Lopez était arrivée aux Grammy Awards aux bras de Diddy avec la fameuse robe verte très échancrée dont tout le monde se souvient encore aujourd’hui !

Après 1 an et demi de relation, et moult péripéties (embrouilles, arrestations…), ils se sont séparés mais sont restés en bons termes : «C’était fou. L’ère Puffy a été une période folle et intense de ma vie . Puffy et moi avons tous les 2 grandi dans le Bronx. Il était dans le monde de la musique et avait eu tout ce succès. Je venais de commencer. J’étais sur mon 1er album quand il est devenu une sorte de mentor pour moi à ce moment-la. Nous avons eu cette relation un peu folle et tumultueuse qui s’est terminée d’un coup, disons. C’était un passage de notre vie, mais j’ai l’impression que c’était nécessaire pour m’apprendre ce que je devais savoir sur l’industrie de la musique, sur le genre d’artiste que je voulais être».

Après leur rupture, Jennifer Lopez s’est mariée au danseur Cris Judd avant de divorcer et d’être avec l’acteur Ben Affleck. Jennifer Lopez se dévoile sur une autre de ses relations ultra-médiatisée, celle avec l’acteur de 47 ans :

«Je les vois comme… c’étaient des personnes de ma vie que j’aimais vraiment. Nous avons eu des relations très spéciales, uniques avec ces 2 personnes. Et c’est ce qui a attiré l’attention du public, dans un sens. Parce qu’il y avait du vrai en eux. Il y avait une authenticité dans ces relations».

Actuellement, la chanteuse et actrice de 50 ans est très heureuse en compagnie de l’ex-sportif Alex Rodriguez. Ensemble depuis le début de l’année 2017, ils se sont fiancés au mois de mars 2019. Et ils projette de se marier d’ici là.

Alex Rodriguez est un homme qui soutient sa future femme, Jennifer Lopez, comme notamment lors des répétitions pour le prochain Super Bowl, qui se tiendra le 2 février 2020. L’artiste portoricaine, qui est récemment devenue égérie de la marque new-yorkaise Coach, s’y produira aux côtés de Shakira, indique le site.