Confidences : «ma femme me bat pour un rien. Je veux divorcer, mais elle ne veut pas»

Cette histoire que je vais vous raconter est un pan assez douloureux de ma vie. Je m’appelle Williams D. Je suis dans la quarantaine et je suis marié depuis près de cinq ans à Anna, une jeune femme à la forme généreuse. Une vraie forme africaine qui a conquis mon cœur depuis notre première rencontre.

Nous avons fait connaissance pendant deux bonnes années avant de décider de nous unir devant Dieu et devant les hommes. Anna était alors la plus douce et la plus attentionnée des compagnes. Seulement, deux ans après le mariage, elle s’était totalement métamorphosée.

Elle ne voulait plus que je sorte en dehors des heures de travail encore moins que je reçoive de la visite de mes amis et même de mes parents. Elle contrôlait tous mes mouvements, mes allées et venues. Elle fixait mes heures d’arrivée à la maison. Elle était devenue autoritaire et moi je subissais sans pouvoir dire mot.

Elle avertissait qu’elle me ferait regretter si jamais je lui désobéissais. Elle finit par mettre à exécution ses menaces. Ce jour-là, je dû rentrer à une demie heure de retard à cause des embouteillages. Et elle, elle m’attendait.

– Où étais tu ? Et Pourquoi rentres-tu à cette heure ?

– J’étais pris dans les embouteillages. Excuse-moi chérie. Répondis-je.

– sale menteur. Pourquoi ne m’as-tu pas appelé ?

– Je n’y avais pas pensé.

Et, avant même que je finisse la phrase, je reçu une belle claque. Je n’eus pas le temps de reprendre mes esprits que j’en reçu une autre. Jamais une femme n’a osé lever la main sur moi. C’est décidé. C’en est fini.

J’avais décidé de me séparer d’elle depuis ce jour. Mais c’était mal connaître Anna. Elle me demanda pardon et promit de ne plus recommencer, mais c’était des promesses utopiques.

C’est devenu son travail et depuis lors. J’ai tellement honte que je ne peux en parler à personne, ni même à un membre de la famille. D’ailleurs, je suis en froid avec eux à cause de Anna.

J’ai voulu à maintes reprises divorcer, mais elle ne veut rien savoir. J’ai honte d’aller porter plainte, car généralement, ce sont les femmes qui subissent des violences conjugales.

Le pire, c’est qu’elle a pris goût et me bat pour peu. J’ai perdu ma dignité d’homme et je suis devenue un objet dans la main de ma femme. Elle me bat au gré de ses humeurs. Je n’en peux plus, mais elle, elle ne veut pas m’accorder le divorce.

Que faire ?