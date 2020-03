Confidences : «mon mari a épousé ma mère»

La tromperie est toujours difficile à vivre tant pour l’homme que pour la femme. Imaginez que l’homme que vous aimez, vous trompe. Pas avec n’importe qui mais avec votre propre mère pour ensuite divorcer d’avec vous pour l’épouser.

Difficilement croyable n’est-ce pas ?

Même si on admet que la trahison n’est jamais facile à vivre. On n’imagine pas quel est le ressenti, quand cette trahison vient de deux personnes qui nous sont chères.

Telle est l’histoire tragiquement douloureuse de Lauren Wall qui a dû assister impuissante au mariage de son ex-mari avec sa mère qui attendait un enfant de ce dernier.

L’histoire commence comme toute belle histoire d’amour. La jeune Lauren rencontre l’homme qu’elle pense être celui de sa vie. Ils vivent quelque temps en couple avant de décider de passer le cap et de se marier. La mère de Lauren décide comme cadeau de mariage de financer l’union des deux tourtereaux.

Mais c’est là que les malheurs de la jeune femme commencent. Elle déclare avoir remarqué que son fiancé Paul et sa mère se sont beaucoup trop rapprochés au cours de la période du voyage de noce. En effet, Paul avait tenu à ce que la maman de la mariée soit invitée au voyage de noce pour la remercier d’avoir financé leur mariage.

8 semaines après le retour du jeune couple, tout a tourné au vinaigre et le divorce a suivi. Lauren déclare que le comportement de son homme a changé : «Nous venions à peine de revenir de notre voyage de noces lorsque son comportement a changé. Par exemple, je n’étais plus autorisée à regarder dans son téléphone portable».

Après plusieurs soupçons et des rumeurs, Lauren est tombée sur des messages échangés par Paul et Julie, sa mère. Les soupçons se sont donc confirmés. Et Paul demande le divorce. Quelque temps après leur rupture, la jeune femme désabusée apprend que son ex-mari s’est officiellement mis en ménage avec sa propre mère, qui plus est, était enceinte.

Le choc était grand pour Lauren

Après l’accouchement de sa mère, son ex-mari et elle ont décidé de tout avouer à Lauren. Dans son témoignage, elle accuse les deux partenaires, mais surtout sa mère : «C’est terrible d’être obligée de les regarder comme ça. Ma mère est normalement celle qui doit me protéger, n’est-ce pas ? Mais c’est presque la pire chose qu’elle pouvait me faire».

Néanmoins, Lauren s’est montrée d’une grande clémence pardonnant à Julie (sa mère), après que cette dernière lui ait envoyée une lettre d’excuses leur permettant de renouer contact, tandis que Paul lui, n’a jamais demandé pardon.

Cette générosité dont elle a fait preuve lui a permis de rencontrer quelques années plus tard son véritable amour avec qui elle aura 4 magnifiques enfants. Elle déclare être aujourd’hui une femme heureuse malgré son douloureux passé

«On dit que le temps guérit les blessures. Ma mère et moi essayons de nous comporter normalement, mais notre lien ne sera plus jamais le même qu’avant. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance».