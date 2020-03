Confidences : «séropositive, ma femme refuse que j’épouse une autre»

Certaines situations sont compliquées à gérer. Imaginez qu’après un test VIH avec votre épouse, on vous informe qu’elle est positive et vous non. Je suis sur que ce serait un choc pour le couple. Et c’est ce qui est arrivé à cet homme qui malgré son amour pour sa femme, est déboussolé. Il raconte son histoire.

Je suis éperdument amoureux de mon épouse. Une année après notre mariage, après un bilan de santé, elle été déclarée séropositive. Je me suis soumis au même test et je suis négatif. Le médecin nous a expliqué que cela était possible.

Fatou, c’est d’elle qu’il s’agit, n’a pas arrêté de pleurer. Je me suis promis de ne pas l’abandonner dans sa maladie. Le médecin nous a alors conseillé l’usage du préservatif au cours de nos rapports sexuels. Depuis lors, je n’arrive pas à avoir une érection normale lorsque je suis au lit avec Fatou.

J’ai tout essayé, mais j’ai du mal à lui faire l’amour. Je me suis fait suivre par un psychologue mais je n’arrive toujours pas. Fatou est malheureuse et moi également. J’essaie de la rassurer, mais dans la pratique, je n’y arrive pas. Et cela dure depuis deux ans maintenant.

Dans la foulée, j’ai fait la connaissance d’Assetou et avec elle j’ai une érection parfaite. Après tous ces bons moments passés ensemble, j’ai décidé d’officialiser notre relation. J’ai informé Fatou qui menace de se suicider. Elle crie à la trahison.

Devrais-je me priver de relation sexuelle parce que mon épouse est malade ?