Confinement : il jette une casserole d’eau bouillante sur sa femme à Tarbes

On a appris l’élimination de Sam suite à la diffusion de l’épisode de Koh-Lanta vendredi soir. Depuis son éviction, ses coéquipiers, qui ont voté contre lui, sont menacés de mort sur les réseaux sociaux.

Notamment Inès, l’infirmière toulousaine qui travaille dans un hôpital parisien. En sortant de sa garde, dimanche matin, Inès a publié une story sur Instagram dans laquelle elle expliquait en pleurant qu’elle était menacé de mort :

«Me menacer de me violer et tout… Ça part trop loin… Certains disent qu’ils vont venir chez moi et tout… J’entends qu’on puisse être dégoûté de l’élimination d’un aventurier, mais pas à ce point : souhaiter la mort à quelqu’un, souhaiter le viol… Jamais je ne me permettrais de dire ça» s’indigne la jeune femme.

La société de production a saisi lundi le procureur de la République. «Koh-Lanta est un programme familial et il est intolérable que ses concurrents aient à faire face à un tel déferlement de haine» a averti Alexia Laroche-Joubert, la dirigeante de la société.

Des faits qui sont passibles de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La production a demandé à Sam, le candidat éliminé, d’enregistrer un message vidéo pour appeler au calme.