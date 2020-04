Confinement : les sorties de films en VOD du mois d’avril à ne pas rater

Alors que certains films privés de sortie en salle, comme «Forte», débarquent directement à la maison, voici une sélection de nouveautés à (re)voir en avril sur les plates-formes de vidéo à la demande. De quoi s’occuper en période de confinement.

«LE CAS RICHARD JEWELL», DE CLINT EASTWOOD

Célibataire et vivant encore chez maman (Kathy Bates), Richard Jewell (Paul Walter Hauser, parfait dans ce rôle), 33 ans, rêve d’intégrer les forces de l’ordre. Il est engagé pour surveiller en tant qu’agent de sécurité la bonne organisation d’un concert qui se déroule le 26 juillet 1996 au parc du Centenaire, à Atlanta, à l’occasion des Jeux Olympiques.

Au cours de cette soirée, Richard Jewell remarque un sac-à-dos abandonné sous un banc. Ne faisant confiance qu’à son instinct, le vigile donne l’alerte. L’explosion de la bombe fait deux morts et une centaine de blessés. Un bilan qui aurait été assurément plus lourd si Richard Jewell n’avait pas alerté les autorités. Lui dont personne ne se souciait vraiment avant ce drame, connaît la gloire et la reconnaissance en quelques heures.

Mais la folie médiatique s’empare du dossier tandis que le FBI opte pour la théorie du terroriste solitaire. La vie de ce petit gars naïf et crédule, issu de la classe moyenne républicaine, vire au cauchemar. Son avocat Watson Bryant (Sam Rockwell) semble le seul à pouvoir le tirer d’affaire. Dans ce film qui sera disponible en VOD le 13 avril, Clint Eastwood célèbre un héros ordinaire «jeté en pâture aux lions».

«UNE BELLE ÉQUIPE», DE MOHAMED HAMIDI

A la suite d’une bagarre, l’équipe de foot masculine de la petite commune de Clourrières est mise à pied. Pour rester dans la course, le coach Marco (Kad Merad) n’a pas d’autre choix que de faire appel à des femmes pour poursuivre le championnat et ainsi terminer la saison. A la surprise générale, les candidates, jouées notamment par Céline Sallette, Laure Calamy et Sabrina Ouazani, sont nombreuses. Et toutes délaissent avec joie leurs maris pour chausser les crampons et affronter des hommes. Et cela malgré les railleries des uns et des autres. Plus que de sport, il est surtout ici question de féminisme.

«LE LION», DE LUDOVIC COLBEAU-JUSTIN

Interné dans un hôpital psychiatrique, Léo Milan (Dany Boon), alias «Le Lion», prétend être un agent secret. Il séduit les femmes avec autant de classe que James Bond, et roule des mécaniques comme Belmondo dans «Le professionnel» ou «L’as des as». Mais tous le prennent pour un mythomane, y compris son médecin, prénommé Romain, joué par Philippe Katerine.

Ce dernier qui, lui aussi, ne semble pas tout à fait sain d’esprit, va devoir faire équipe avec son patient et le faire sortir de l’institut, s’il veut retrouver sa fiancée disparue. Une comédie qui réunit deux acteurs populaires, et rend hommage aux films d’action des années 1970-1980.

«MATTHIAS ET MAXIME», DE XAVIER DOLAN

Après son expérience américaine – «Ma vie avec John F. Donovan» – Xavier Dolan est revenu chez lui, au Québec, filmer ses amis pour ce drame, désormais accessible en VOD, dans lequel il campe aussi l’un des deux personnages principaux. Barman à ses heures, Maxime veut quitter sa mère envahissante et instable pour voguer vers d’autres aventures en Australie.

Matthias vit, de son côté, en couple avec une jeune femme. Mais un baiser échangé pour les besoins d’un court-métrage amateur va plonger les deux protagonistes – et le clan de potes – dans une confusion des sentiments. «J’avais envie de tourner un film d’amour et de désamour au masculin, en y intégrant mon cercle de copains», expliquait le Québécois lors de la sortie du film en France en octobre dernier.

«NOTRE-DAME», DE VALÉRIE DONZELLI

Architecte et mère de deux enfants, Maud Crayon (Valérie Donzelli), quadra originaire des Vosges, héberge de temps à autre son ex-mari Martial (Thomas Scimeca), et décroche par le plus grand des hasards le concours pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Mais le tableau ne serait pas complet si son amour de jeunesse, Bacchus (Pierre Deladonchamps) ne refaisait pas surface dans son quotidien déjà mouvementé.

La jeune femme pourra compter sur le soutien de sa sœur (Virginie Ledoyen) et de son collègue et ami Didier (Bouli Lanners). Dans cette comédie romantique dans laquelle elle joue et qu’elle a réalisée avant l’incendie de l’édifice parisien, Valérie Donzelli apporte son grain de folie et de fantaisie, et rend hommage à sa ville de cœur ainsi qu’à ses réalisateurs fétiches comme Jacques Demy.

«FORTE», DE KATIA LEWKOWICZ

Elle devait sortir au cinéma le 18 mars, mais les salles étaient déjà fermées en raison du confinement. Cette comédie qui réunit Melha Bedia, Valérie Lemercier, Alison Wheeler, Bastien Ughetto, Jonathan Cohen et Ramzy Bédia, débarquera finalement en exclusivité sur Amazon Prime Video le 15 avril.

Cette comédie relate les aventures de Nour, qui peine à se trouver un petit-ami à cause, selon elle, de ses 20 kilos de trop et de son bonnet en guise de coupe de cheveux. Elle décide donc de se mettre au Pole Dance et va, grâce à toute une galerie de personnages loufoques, apprendre à s’aimer.

«MINE DE RIEN», DE MATHIAS MLEKUZ

Dévoilée en salle le 26 février, cette comédie fait elle aussi son entrée sur les plates-formes de vidéo à la demande le 15 avril. Prix du public au Festival de l’Alpe d’Huez en janvier, ce long-métrage, qui réunit Arnaud Ducret et Philippe Rebbot, évoque le parcours rocambolesque de deux chômeurs qui souhaitent à tout prix transformer une ancienne mine de charbon désaffectée en un parc d’attractions «artisanal».

«LA VÉRITÉ», DE HIROKAZU KORE-EDA

En attendant de la voir dans le nouveau film d’Emmanuelle Bercot, «De son vivant», dont le tournage a été suspendu en raison de ses problèmes de santé , Catherine Deneuve est à l’affiche de «La vérité» (en VOD le 22 avril), le premier long-métrage du cinéaste japonais réalisé hors de son pays.

Il raconte notamment la relation tumultueuse entre Fabienne, icône du cinéma (Catherine Deneuve), et sa fille Lumir (Juliette Binoche), devenue scénariste à New York, et qui doit retourner dans la maison de son enfance. Ce drame a été présenté à la Mostra de Venise en septembre 2019.

«LA FILLE AU BRACELET», DE STÉPHANE DEMOUSTIER

Le réalisateur dresse le tableau du système judiciaire français en s’intéressant à l’histoire fictive de Lise (Mélissa Guers), âgée de 18 ans. Elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie, Flora. En attendant son procès, l’adolescente porte un bracelet électronique et suit des cours par correspondance, assignée à résidence chez ses parents (Roschdy Zem et Chiara Mastroinanni).

Laissant constamment la place au doute, «La fille au bracelet», qui sortira le 15 avril en VOD, suit les différentes audiences, les plaidories, et cela jusqu’au verdict. Dans un huis-clos théâtral, Lise, silencieuse, doit pourtant prouver son innoncence et répondre aux accusations de l’avocate générale ( Anaïs Demoustier, sœur du cinéaste), plus royaliste que le roi, et le président du tribunal (Pascal-Pierre Garbarini).

«IT MUST BE HEAVEN», D’ELIA SULEIMAN

Présenté au Festival de Cannes en mai 2019, événement cinématographie dont il est reparti avec la Mention spéciale du jury, ce long-métrage aux airs burlesques met en scène ES, qui fuit la Palestine pour voyager de Paris à New York. Mais si les kilomètres défilent, l’homme ne peut s’empêcher d’une manière ou d’une autre de repenser à sa patrie.

«LA REINE DES NEIGES 2», DE JENNIFER LEE ET CHRIS BUCK

Six ans après le premier volet événement et son refrain entêtant «Libérée, délivrée», la suite de «La reine des neiges» est désormais disponible en achat digital et a fait son entrée fracassante sur Disney+ en France ce mardi 7 avril.

Ce long-métrage d’animation des studios Disney, qui a attiré plus de sept millions de spectateurs dans l’Hexagone, sera aussi accessible en Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD et en vidéo à la demande le 10 avril. Cette sortie s’accompagne de bonus, de scènes coupées, du karaoké de chaque chanson – dont l’entraînant «Dans un autre monde» – et un bêtisier. Pas de doute, vous serez incollables sur les aventures des sœurs Elsa et Anna, ainsi que de leurs fidèles compagnons Kristoff, Sven et Olaf.

«CHANSON DOUCE», DE LUCIE BORLETEAU

Dans cette adaptation sur grand écran du roman éponyme de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 , Karin Viard prête ses traits à Louise, nounou de deux enfants de prime abord dévouée et expérimentée. Au fur et à mesure qu’une relation de confiance se noue avec la mère (Leïla Bekhti) et le père (Antoine Reinartz), cette femme dévoile sa part de monstruosité. Un rôle glaçant qui a valu à l’actrice une nomination aux César cette année, et qui casse son image sympathique. Une plongée réussie dans un drame oscillant entre thriller psychologique et chronique sociale.

«U-235», DE SVEN HUYBRECHTS

Ceux qui s’épanouissent en cette longue période de confinement trouveront un certain plaisir à regarder ce film belge qui relate les péripéties d’un équipage à bord d’un vieux sous-marin allemand. Ces têtes brûlées doivent acheminer une cargaison d’uranium depuis le Congo belge jusqu’à New York, et en pleine Seconde Guerre mondiale. Un bon divertissement plein d’action et d’humour décalé qui égayera vos soirées loin des salles de cinéma.

«GLORIA MUNDI», DE ROBERT GUÉDIGUIAN

Avec ce long-métrage, le cinéaste, connu pour son militantisme, a souhaité dénoncer l’ultralibéralisme en braquant sa caméra sur une famille modeste qui tente de joindre les deux bouts. Daniel, père de famille, revient à Marseille où il renoue avec son ex-femme, laquelle est femme de ménage sur les bateaux.

Leur fille Mathilda vient d’avoir un enfant. Le compagnon de cette dernière débute en tant que chauffeur Uber, et le couple ne roule pas sur l’or. Une chronique familiale bouleversante qui pointe les injustices de notre société, et qui a valu à Ariane Ascaride – fidèle de Guédiguian – le prix d’interprétation à la Mostra de Venise en 2019.

«PROXIMA», D’ALICE WINOCOUR

Alors qu’elle s’apprête à réaliser son rêve en étant sélectionnée pour partir en mission sur Mars, Sarah (Eva Green) sait aussi que cela implique qu’elle laisse sa fille Stella (Zélie Boulant-Lemesle) pendant un an. Une longue séparation qui ne cesse de la hanter depuis l’annonce de son départ, et qu’elle ne peut oublier pendant ses entraînements, loin de chez elle, avec ses deux coéquipiers américain (Matt Dillon) et russe (Anton Ochievski) auprès desquels elle doit faire ses preuves malgré des remarques machistes blessantes.

Dans «Proxima», Alice Winocour s’intéresse à la conquête spatiale à travers le prisme de la maternité, braquant davantage sa caméra sur ce qui se passe sur Terre, sans effets spéciaux. Elle dépeint le quotidien de cette cosmonaute comme un documentaire, usant d’une mise en scène très épurée.

«JUMANJI : NEXT LEVEL», DE JAKE KASDAN

Un peu moins de cinq mois après la sortie en salles (le 4 décembre), il est temps de faire la rencontre du casting quatre étoiles de ce film d’action familial, qui lorgne aussi vers la comédie et a été le 10 plus gros succès cinématographique de 2019). A la tête de la bande, composée de Jack Black, Kevin Hart ou encore Karen Gillan, on trouve toujours le colossal Dwayne Johnson.

Musculeusement drôle, l’ancien catcheur fait plus que jamais sensation, avec son regard «intense», dans cette suite du film sorti en 2017, où quatre lycéens se retrouvaient projetés dans un jeu vidéo, dans le corps de leurs avatars.

«LE MEILLEUR RESTE À VENIR», DE MATTHIEU DELAPORTE ET ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE

Cette comédie dramatique réalisée par le duo du «Prénom» met en scène Patrick Bruel et Fabrice Luchini, et célèbre l’amitié. César et Arthur se connaissent depuis qu’ils sont enfants. Quand le cancer fait irruption sans prévenir dans leur vie au détour d’une visite impromptue à l’hôpital, les deux copains vont décider de vivre chaque moment comme si c’était le dernier, et s’embarquent dans un road-trip qui ne manquera pas de nous émouvoir.

«STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER», DE J.J. ABRAMS

La sortie prochaine en VOD du neuvième épisode de Star Wars sera sans nul doute l’un des événements de ce mois. Avec plus d’un milliard de dollars de recettes dans le monde et plus de six millions de spectateurs en France, ce volet signé par J.J.Abrams vient conclure une saga qui a envoûtée des générations pendant plus de quarante ans. Les fans pourront se replonger dans les aventures de la mystérieuse Rey (Daisy Ridley) et du torturé Kylo Ren (Adam Driver) avec un focus sur les coulisses de cet opus épique.