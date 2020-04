Confinement : une Nigériane affamée de sexe réclame de «l’aide» (Vidéo)

Une Nigériane a raconté comment son mari lui a privé du sexe alors qu’elle en est affamée depuis environ 3 semaines.

Selon elle, elle était de très bonne humeur pour recevoir «le bâton magique masculin» pendant ses menstruations, alors elle l’a lavé pour que son mari ne sache pas, puis lui a dit de foncer…

«Bonjour, mon mari a refusé de me toucher depuis plus de 3 semaines maintenant parce que pendant mes règles qu’il ne connaissait pas, a lavé mon vagin et l’a supplié de me sucer, bien qu’il ne le savait pas, alors quand il a goûté le sang, il m’a giflé et m’a dit pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait, il a dit que je veux le jazzer c’est pourquoi je lui ai offert ma chatte à sucer pendant les règles, et il ne me touchera plus jamais depuis que je le dégoûte, il veut dire ses mots, Je sais que j’ai mal fait et je sais pourquoi mais il est censé m’oublier et me pardonner, après tout, je suis sa femme mais il garde la méchanceté et dort dans le salon. Est-ce ainsi qu’un homme bon se comporte ?», a t-elle confiée.