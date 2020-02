Congo : 22 millions USD de la Banque mondiale contre la pauvreté

Le gouvernement congolais vient a lancé, jeudi à Brazzaville, un projet de lutte contre la pauvreté pour les réfugiés et les populations hôtes des départements de la Likouala, de Brazzaville et de Pointe-Noire, dans le cadre du financement additionnel de la Banque mondiale estimé à 22 millions de dollars US.

«Aujourd’hui, nous célébrons le lancement par la BM des financements additionnels du projet +Lisungui+. Il s’agit d’un financement total de 22 millions de dollars US qui comprend un don de 9,5 millions de dollars US pour les réfugiés», a indiqué la représentante de la Banque mondiale au Congo, Mme Korotoumou Ouattarra.

«Ces fonds additionnels, explique-t-elle, aideront les autorités congolaises à favoriser l’insertion socio-économique des réfugiés et des populations hôtes dans les départements de Brazzaville et Pointe-Noire et principalement de la Likouala, où il y a la présence considérable et prolongée des réfugiés, un niveau de pauvreté et de précarité élevé».

Toutes choses qui font dire au ministre congolais de l’Action humanitaire, Antoinette Dinga Dzondo, que «grâce à ce financement, près de 4000 ménages de réfugiés et de populations hôtes bénéficieront d’allocations familiales et 8000 ménages bénéficieront de subventions supplémentaires au titre des activités génératrices de revenus».

«Ces fonds favoriseront l’accès gratuit aux soins de santé pour ces populations. Ils couvrirons pour certains ménages l’accès à l’éducation des enfants de 0 à 14 ans, ainsi que le paiement des volontaires et le fonctionnement des écoles», a ajouté Antoinette Dinga Dzondo.

Depuis sa mise en œuvre en 2015, le projet +Lisungui+ bénéficie du soutien des partenaires au développement, à savoir la Banque mondiale, l’Agence française de développement et l’UNICEF.