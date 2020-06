Conseil des ministres de ce mercredi 10 juin 2020/ mesures sociales Covid19 : allègement socioéconomique des effets du Coronavirus

A travers son traditionnel conseil des ministres de ce mercredi 10 juin 2020 le gouvernement prend la décision d’attribuer les effets du covid 19 sur le plan socioéconomique. A ce titre, il prend l’engagement ; d’un soutien d’un montant de 63,38 milliards de FCFA au profit des entreprises. Cette dotation est destinée à la prise en charge, selon le cas, de *70% du salaire brut des employés déclarés sur une période de trois mois, , le remboursement des crédits de TVA, à l’exonération du paiement de la taxe sur véhicule à moteur pour ceux qui ne l’ont pas encore payée au titre de l’année 2020 ou à sa conversion en crédit d’impôt au titre de l’année 2021 pour ceux qui l’ont déjà payée, la prise en charge des loyers commerciaux sur trois mois au profit des agences de voyage déclarées, la prise en charge intégrale des factures d’électricité pendant 3 mois pour les hôtels et les agences de voyage à hauteur de 4,1 milliards de FCFA. Ce point intègre aussi un fonds de bonification de 30 milliards de FCFA par lequel l’Etat garantit une ligne de crédit de 100 milliards de FCFA à taux zéro pendant un an pour les prêts au profit des clients des Systèmes financiers décentralisés et pendant 3 ans pour les prêts bancaires. Les frais d’étude des dossiers des demandeurs de ces crédits sont également supportés par l’Etat.

