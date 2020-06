Conseil des Ministres : le gouvernement Talon fait oeuvre sociale

Les béninois ont été contraints par l’épidémie de coronavirus et donc beaucoup d’activités ont connu de graves chute. Cependant, les professionnels doivent faire face à des difficultés salariales ou de trésorerie. Et pour cela, Talon n’entend pas rester sourd aux nombreux appels lancés par les entreprises en difficulté. Déja,le numéro 1 béninois, met en place une série de mesures pour leur venir en aide. En se basant sur le point du Compte rendu du Conseil des Ministres de ce mercredi 10 juin 2020, le gouvernement du Bénin vient en aide aux entreprises et aux couches touchées par les effets de cette crise avec un montant de 74,12 milliards de FCFA dont la déclinaison s’articule autour de 03 grands points.

*I => Soutien d’un montant de 63,38 milliards de FCFA au profit des entreprises*

Cette subvention est destinée à:

– la prise en charge, selon le cas, de 70% du salaire brut des employés déclarés sur une période de 03 mois,

– au remboursement des crédits de TVA,

– à l’exonération du paiement de la taxe sur véhicule à moteur pour ceux qui ne l’ont pas encore payée pour cette année 2020 ou à sa conversion en crédit d’impôt au titre de l’année 2021 pour ceux qui l’ont déjà payé,

– à la prise en charge des loyers commerciaux sur 03 mois au profit des agences de voyage déclarées,

– à la prise en charge intégrale des factures d’électricité pendant 03 mois pour les hôtels et les agences de voyage à hauteur de 4,1 milliards de FCFA.

Il faut préciser que ce point intègre un fonds de bonification de 30 milliards de FCFA par lequel l’État garantit une ligne de crédit de 100 milliards de FCFA à taux zéro pendant 01 an pour les prêts au profit des clients des systèmes financiers décentralisés et pendant 03 ans pour les prêts bancaires. L’État prendra en charge les frais d’étude des dossiers des demandeurs de ces crédits

*II => Soutien de 4,98 milliards de FCFA aux artisans et acteurs de petits métiers affectés par la pandémie*

Sont concernées, 55.000 personnes (professionnels de la coiffure, de la couture, de la soudure, de la menuiserie, petites vendeuses, etc) qui se sont inscrites sur la plate-forme digitale, dans les Mairies et centres de promotion sociale.

*III => Une subvention de portée générale qui s’applique à tous les citoyens sur les tarifs de l’électricité et d’eau pour un montant de 5,76 milliards de FCFA.*

À ces 03 mesures, il est prévu une subvention particulière au profit des pauvres et extrêmes pauvres dès la fin de l’opération de leur identification qui est en cours.