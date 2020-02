Contrôle de l’action publique : l’initiative «Relevons Zagnanado», creuset de veille et de développement participatif

Initiée par quelques jeunes cadres de la commune de Zagnanado, «Relevons Zagnanado» a été lancée ce samedi 1er février à la résidence du Président Patrice Talon à Zagnanado. Ces jeunes, dépassés par la mal gouvernance de leur commune et préoccupés par les tractations en cours pour les communales, ont décidé à travers cette initiative, de mettre en place une équipe de veille qui, à travers les réseaux de communication, va influencer positivement les actions de développement à la base.

Riche de sa position géographique, de son histoire et de ses ressources naturelles (sables fluviales carrières de pierres concassées), la commune de Zagnanado végète depuis quelques années dans une léthargie du fait d’une quasi inexistence de politique de développement, à en croire les jeunes de la localité.

Face à l’état des lieux peu reluisant, ils ont décidé de se réunir au sein d’un creuset pour aller à la rescousse de leur commune notamment en cette veille des élections communales.

L’initiative «Relevons Zagnanado» a ainsi vu le jour pour former les jeunes de la commune, acteurs non négligeables de tout changement de comportement en les outillant à mieux jouer leur rôle, en ce moment crucial, en se servant convenablement des outils de veille et de communication pour une meilleure gestion de la commune.

Au menu des discussions, trois différentes communications. La première intitulée «Les outils de veille et contrôle de l’action publique» a permis aux participants de connaître le rôle très important que jouent les réseaux sociaux, de savoir les utiliser et les mettre au service de l’action publique.

La seconde communication qui a porté sur l’état des lieux de la commune sur le plan de la gouvernance a peint un tableau sombre et a permis aux jeunes de toucher du doigt leur responsabilité.

Aussi, elle leur a permis de comprendre leur part de responsabilité, afin de limiter des dégâts à l’avenir. En irrégularité et acte de mauvaise gouvernance, le communicateur à raviver le pouvoir du contrôle de l’action publique qui semble faire défaut jusque là et qui tente à les rendre complice du drame que vit la commune.

Il urge maintenant d’arrêter la saignée et ceci passe par le droit de dirigeant idéal. C’est là le but d’une troisième communication qui a tenté de présenter le profit adéquat d’un conseiller pour le développement de Zagnanado.

Pour Charmel Dossou, président du «collectif sauvons Zagnanado», organisateur de cette rencontre, «l’ignorance est le pire des péchés et il est utile de disposer des armes nécessaires à la mission. C’est ce que nous voulons donner aux populations pour un avenir radieux de notre commune».

Satisfaits, les participants ont témoigné avoir beaucoup appris. Ils ont souhaité voir l’initiative s’étendre à d’autres catégories et groupes de la commune pour que tous soient au même niveau d’information.

Par Falco VIGNON