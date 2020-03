Coopération Sino béninoise : exposition d’arts à Cotonou en hommage aux victimes du coronavirus

Du 13 au 30 mars, le centre culturel chinois sert de lieu d’exposition d’arts et concert des hommages aux victimes du Coronavirus. Le lancement du vernissage a eu lieu ce vendredi 13 mars 2020 au Centre culturel chinois de Cotonou.

Il s’agit de la compassion aux victimes du coronavirus en Chine et partout dans le monde. «Solidarité et métaphysique» est le thème du vernissage. «Quand la maison de vitre voisin, il faut aller l’éteindre. Je suis touché quand la Chine est abandonnée à cause de l’épidémie du coronavirus. Qu’est ce qu’on fait quand on aime son prochain. Au début c’est la panique qui est créé dans la tête des populations au lieu de chercher la solution. Il faut montrer notre amour, notre amitié à la Chine d’où l’initiative». Ce sont là les explications de Prince Zannou qui a initié cette exposition d’arts et concert aux victimes du Coronavirus en Chine. «C’est pour témoigner notre amour au peuple chinois que se tient cette exposition» a-t-il ajouté.

Présent à cette occasion, le roi Dagbo Hounon de Ouidah a fait savoir que le Bénin est particulier en tout genre, ce n’est pas ce qui arrive qui va chuter la Chine. Le Benin soutient la Chine. C’est d’ailleurs ce qui marque sa présence au vernissage d’hommage aux victimes du coronavirus. Sa majesté s’est félicitée des actions que mène le Bénin.

Koffi Atede, représentant le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, de renchérir que c’est la solidarité du peuple béninois à la Chine. La Chine reste une nation qui demeure debout. Il a félicité des artistes et de l’importance des arts. Il a attiré l’attention de tous à la vigilance et à mettre en œuvre les enseignements du ministre de la Santé.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin, Peng Jig Tao a expliqué que le coronavirus poursuit sa victime. «Chaque jour mille personnes sont affectées. Le virus est devenu une pandémie, la Chine a pris des mesures. La situation est maitrisée» a-t-il indiqué avant d’ajouter que le coronavirus est une épreuve de la nature à tous les pays. La solidarité humaine n’a pas de limite. Tout cela montre que l’amitié est consolidée.

En effet, après les allocutions, les artistes plasticiens ayant exposé leurs œuvres d’arts se sont présentés tour à tour pour expliquer au public, le but de leurs dessins. Ce sont des expositions d’arts expliquant les mesures prises, la désinfection des mains, une communication de prévention et sensibilisation; l’éradication de la peur. Près d’une douzaine d’art ont été exposés au public.

Par Abdul Wahab ADO