Coopération Sino-béninoise : grand spectacle du nouvel an chinois 2020 à Cotonou

Dans le cadre de la célébration de l’édition 2020 du festival du nouvel an chinois au Bénin, la troupe artistique de la Mine de Charbon de Chine a animé au Palais des Congrès de Cotonou, le samedi 11 janvier 2020, un grand spectacle au public béninois. Seize chansons et danses ont été présentées aux participants.

Les populations béninoises et les chinois résidents au Bénin ont savouré la richesse culturelle des danses et chansons de la troupe artistique de la Mine de Charbon de Chine ce samedi 11 janvier 2020. C’est dans le cadre de la célébration de la 11ème édition du festival du nouvel an chinois au Bénin.

Dans son allocution avant les présentations, Peng Jingtao, l’ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin a fait savoir que, la fête du nouvel an chinois est devenue internationale. Le festival du nouvel an chinois au Bénin est un moment pour partager la joie, renforcer l’amitié et la solidarité.

Le 25 janvier 2020, commence la nouvelle année chinoise appelée «rat» qui signifie l’intelligence. C’est une année importante au Bénin pour ses 60 ans d’indépendance. Les travaux du projet de réhabilitation du Palais des Congrès ont pris fin depuis.

Grâce à ce projet, d’autres suivront a indiqué l’ambassadeur, Peng Jingtao. Des échanges culturelles vont raffermir la coopération Sino-béninoise a conclu l’ambassadeur. Eric Tota, directeur de cabinet du ministère du tourisme, de la culture et des arts, représentant du ministre Michel Abimbola, a remercié le peuple chinois car, la fête du nouvel chinois est un symbole de chance et de prospérité.

Il faut mentionner qu’au nombre des prestations de danses et chansons présentées aux participants, on dénombre seize qui ont porté sur différents thèmes. Le premier morceau chanté et présenté aux participants à pour titre, le bonheur frappe à la porte.

Ce morceau est suivi de plusieurs autres dont on peut citer entre autres, la course à chevaux, fleur de Jasmin, belle Afrique, Agolo, la nuit profonde, visage changeant, chanson de phénix, l’heure de dire au revoir, belles jeunes femmes, heureuse année, fleurs épanouies et lune pleine.

Les participants se sont satisfaits des riches prestations de la troupe artistique de la Mine de Charbon de Chine. Il faut rappeler que le festival du nouvel an chinois au Bénin prendra fin le 9 février 2020 par une foire.

Par Abdul Wahab ADO