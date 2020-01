Coopérative d’aménagement rural dans le Mono et le Couffo : les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance élus

Dans le but de relancer la filière palmier à huile dans le département du Mono et le Couffo, les membres des Coopératives d’aménagement rural (Car) d’Agamè, de Houin, de Koudo et d’Agnito ont été élus par les coopérateurs de leur conseil d’administration et du conseil de surveillance. C’était à la faveur de plusieurs assemblées générales qui ont eu lieu dans la soirée, du lundi 20 janvier 2020.

L’huile de palme est un produit très demandé tout au long de l’année, et sa transformation est l’activité la plus rémunératrice qui s’offre aux artisanes des zones rurales du Sud- Bénin. Depuis un certain temps cette filière connaît quelques difficultés dans les départements du Mono et du Couffo.

Et c’est dans le but de relancer les activités des Coopératives d’aménagement rural des territoires du Mono et du Couffo, afin de donner vie au secteur que cette assemblée générale a eu lieu dans plusieurs localités de la commune de Lokossa. Les coopérateurs du secteur du palmier à huile ont répondu presque tous présents, aux assemblées générales électives.

Organisées simultanément à Agamè, Houin, Koudo et Agnito, les assises ont pour but d’élire les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance des coopératives d’aménagement rural des quatre localités. Mais les scrutins proprement dits n’ont démarré que tard dans la soirée suite aux longues tractations entamées dans la matinée.

Les négociations n’ayant non plus pas permis d’amener les électeurs à s’accorder, partout, sur le scrutin de liste, chacun des postes des deux conseils a été, tour à tour, soumis aux votes. Et ce sont, sur les neuf postes du conseil d’administration que les coopérateurs ont jeté, en premier, leur dévolu.

A l’issue des scrutins, on retiendra essentiellement que, Edmond Kenou est élu à la tête du conseil d’administration de la Car d’Agamè. Employé dans une organisation non gouvernementale de dimension internationale, le désormais président du conseil d’administration (Pca) est natif d’Aligoudou.

A Koudo, les rênes du conseil d’administration de la Car sont confiées à Severin Sossou. Admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis peu, le nouveau Pca de la Car de Koudo avait évolué dans le sous-secteur de l’Enseignement secondaire. Eric Kouessi a triomphé de son challenger à Houin.

Ses pairs lui ont fait confiance pour présider le conseil d’administration de leur Car. Et à Agnito, le conseil d’administration est placé sous la direction de Fulbert Houssounou, instituteur à la retraite. Avec ces nouveaux bureaux, on peut espérer de beaux jours pour la filière palmier à huile dans le département du Mono.

Par Romuald NOUDEDJI