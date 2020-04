Cordon sanitaire dans 12 villes du Bénin : de nombreuses demandes de dérogation adressées aux préfets

Le gouvernement de la République a établi un cordon sanitaire autour de 12 villes du Bénin. Quelques jours après l’entrée en vigueur de cette mesure, les demandes de dérogation pleuvent sur la table des autorités préfectorales.

Les préfets des départements concernés par la mesure restrictive sont sollicités par un nombre important de personnes qui souhaiteraient rallier les parties classées zones vertes du pays.

De sources concordantes, il ressort que dès l’entrée en vigueur de cette mesure, plusieurs demandes formulées par des personnes vivant au sein du cordon sanitaire, ont atterrit dans les secrétariats des préfets des départements concernés. Le préfet de l’Ouémé, Joachim Apithy a confié avoir reçu plusieurs demandes de dérogation, selon les propos relayés par «leaderinfo Bénin».

Le gouvernement vient de confirmer la découverte de trois nouveaux porteurs de coronavirus au Bénin. Si le cordon sanitaire, pourtant bien pensé, mis en place par le gouvernement n’est pas respecté avec rigueur, le mal s’étendra à tout le pays.

Ainsi, il est important de renseigner sur les conditions qu’il faut remplir pour bénéficier d’une dérogation spéciale d’un préfet pour sortir de la zone dite «orange» pour celle dite «verte».

Pour éviter de tomber dans le panneau et contribuer à la propagation du coronavirus dans les autres localités du Bénin, le préfet de l’Ouémé a pris sur lui la responsabilité de ne pas délivrer de dérogation à ceux qui voudront quitter le cordon sanitaire.

Ce qui constitue un moyen sûr et certain de ne pas se tromper et ne pas autoriser un porteur à propager le mal. Car, la maladie ne se déclenche pas dès le jour de la contamination.

Des responsables en contact fréquent avec les expatriés veulent quitter le cordon sanitaire

Les informations recueillies de sources concordantes, renseignent que plusieurs structures, associations ou autres dont les travailleurs sont régulièrement en contact avec des occidentaux, ont émis le vœu de quitter le cordon sanitaire dans le cadre de leurs activités dans la zone «verte». Apparemment, plus soucieux de leur travail que de la santé des béninois, ces hommes et femmes seraient en train de mener des démarches pour avoir des autorisations.

Au vu de leurs influences et relations avec certaines autorités, certaines informations font état de ce que ces demandes de dérogation pourraient bien aboutir. Ce qui revient à refuser de rester en isolement pendant 15 jours au risque de servir de canal de propagation du Covid 19 dans le reste du Bénin y comprit les départements du Nord et du centre.

Nécessité de renseigner sur les conditions d’autorisation

Le gouvernement ou tout au moins les préfets des départements classés dans la zone «orange» doivent renseigner l’opinion publique sur les conditions d’octroi de dérogation aux personnes vivants dans le cordon sanitaire, pour qu’elles rejoignent les zones déclarées sûres pour le moment.

Ceci permettra aux préfets d’être informés par les populations, au cas où certaines personnes auraient fourni des informations inexactes pour entrer en possession de l’acte de dérogation. Car, la lutte contre le coronavirus est une affaire de tous.

Il faut rappeler que les villes comprises dans le cordon sanitaire sont ; Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Allada, Tori-Bossito, Zê, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missrété, Adjara, Sô Ava et Aguégué.

Par Falco VIGNON