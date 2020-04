Coronavirus : 353 morts de plus en 24 heures en France

L’épidémie de COVID-19 a fait 619 morts de plus samedi en Italie, contre 570 la veille, et 4.694 cas supplémentaires ont été recensés, alors que 3.951 avaient été signalés vendredi. Les nombres quotidiens de décès et de nouveaux cas sont respectivement les plus élevés depuis le 6 et le 4 avril.

Le bilan italien de l’épidémie, désormais le deuxième au monde après celui des Etats-Unis, s’élève à 19.468 morts, selon la Protection civile.

Le nombre de cas confirmés est quant à lui de 152.271, ce qui place la Péninsule au troisième rang mondial derrière les Etats-Unis et l’Espagne.

Le nombre de patients en soins intensifs est par ailleurs passé de 3.497 à 3.381 entre vendredi et samedi. Il s’agit de la huitième baisse quotidienne consécutive. Le nombre de guérisons est par ailleurs passé de 30.455 à 32.534.