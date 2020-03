Coronavirus au Bénin : Candide Azannaï déçu de la sortie de Patrice Talon et s’adresse aux Béninois

L’ancien ministre de la défense nationale, Candide Azannaï est déçu de la sortie du Chef de l’Etat, Patrice Talon, ce dimanche 29 mars 2020, sur les mesures prises par son Gouvernement pour lutter contre la pandémie du Coronavirus. Il l’a fait savoir à travers une publication sur sa page facebook et entend s’adresser aussi aux Béninois à la suite de Patrice Talon.

La gestion de la pandémie du Coronavirus par le Gouvernement n’est toujours pas du goût de l’ancien ministre Candide Azannaï. A en croire ce dernier, les différentes mesures prises jusque-là semblent ne pas être à la hauteur de la menace que constitue cette maladie qui ne respecte aucune frontière.

Alors qu’il s’attendait à des mesures plus fortes notamment sociales, le Président du parti Restaurer l’Espoir qualifie de «décevante» la sortie du Président Patrice Talon.

«J’ai demandé après avoir suivi la superficialité décevante de son tardif entretien télévisé de cette mi-matinée sur la carence de son fragile faux plan de riposte, une concertation urgente du Comité de veille anti – COVID-19 de notre Parti, le Parti RESTAURER L’ESPOIR (RE)», a-t-il écrit.

A l’issue de cette rencontre qu’il présidera en personne ce jour dimanche 29 mars 2020 à 16 heures, Candide Azannaï s’adressera également à la Nation et particulièrement à ses militantes et militants. «Le COVID-19 est déjà là et ici parmi nous, ne soyons pas ses complices contre notre vie et contre la vie de l’autre», a-t-il exhorté avec insistance.