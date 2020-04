Coronavirus au Bénin : le DDS Donga offre des masques aux taxis-moto de Ouaké et aux femmes balayeuses de Djougou

Le directeur départemental de la santé de la Donga Dr Mahamoud Zongo contribue à la lutte contre la pandémie du coronavirus au Bénin.

Ce mardi 21 avril 2020, le DDS Donga, Dr Mahamoud Zongo a mis à la disposition des conducteurs de taxi motos de Sèmèrè et de Ouaké, des Ongs AJED-Bénin et DESOVID spécialisées dans la collecte des ordures ménagères et des femmes balayeuses du quartier Léman farani de Djougou un important lot de cache-nez.

«Ce geste est le signe de son attachement aux activités d’hygiène et d’assainissement que ces bénéficiaires mènent au quotidien pour préserver la santé des populations», a précisé le représentant du généreux donateur Davodoun Basile.

Les bénéficiaires saluent ce geste de solidarité et appellent d’autres bonnes volontés à emboiter le pas au DDS Donga dans la lutte contre la pandémie.