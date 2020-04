Coronavirus au Bénin : plus de regroupements, les maîtres de cérémonie en chômage technique

La prostitution et ses dérivés tournent au ralenti. Les mesures préventives contre le coronavirus obligent les abonnés des femmes qui vendent leurs charmes de réfréner leurs ardeurs et contenir un tant soit peu leur libido.

«Avec les ravages que fait le coronavirus, je crois qu’il est plus prudent de ne pas fréquenter les prostituées, pour l’instant. S’il suffit d’éternuer pour contaminer quelqu’un, c’est évident que c’est trop risqué d’avoir des relations sexuelles. Car les deux corps entrent en contact et là on est déjà à moins d’un mètre», a confié H . K , couturier, ayant ses habitudes chez les filles de joie qui abondaient aux alentours du stade de l’amitié général Mathieu Kérékou.

Ainsi, la peur du Covid-19 arrive-t-elle à dissuader certains hommes de satisfaire à leurs appétits sexuels. Toutefois, les motivations et raisons des uns sont différentes de celles des autres. C’est le cas de Valentin Djomion, un mécanicien ayant ses habitudes chez les jeunes femmes qui sillonnent la zone du ministère du Plan à la tombée de la nuit.

«Les prostituées sont très exposées parce qu’elles ne savent pas à qui elles ont à faire. Il suffit qu’on se mette d’accord avec elles et le tour est joué. Donc elles n’ont pas une clientèle fidèle qu’on peut maîtriser. Souvent, elles sont incapables de reconnaître certains de leurs clients. Donc, il est impossible d’avoir une liste sure de leurs fréquentations. C’est pourquoi je préfère me ranger pour le moment», a-t-il expliqué.

Les travailleuses de sexe, comme on les appelle aussi, sont entre le marteau et l’enclume. D’une part, elles ne peuvent travailler parce que tenaillées par la peur et d’autre part, elles risquent de mourir de faim si elles ne cèdent pas aux sollicitations diverses dont elles ont l’habitude.

«C’est difficile. Je ne peux pas rester à la maison sans travailler. J’élève seule mes deux enfants et ils doivent manger. J’ai peur d’attraper cette maladie mais je ne peux pas rester les bras croisés en regardant mes enfants affamés», se lamente Yvette K., prostituée rencontrée aux alentours de l’abattoir de Cotonou.

«Les clients ne viennent plus comme avant, pire il y a la police et ceux qui nous chassent quand ils nous voient regroupées là où on a l’habitude de rester. Donc on essaie de changer sans cesse de lieux d’attente. Mais c’est difficile de trouver des clients. Avant je pouvais avoir jusqu’à 30.000 FCFA la nuit mais maintenant, c’est difficile d’avoir 5000 FCFA ou 10.000 FCFA. Il y a aussi des anciens clients qui ont nos contacts qui nous sollicitent directement mais, ils se servent de la maladie de coronavirus pour payer moins cher que d’habitude. C’est vraiment difficile», a-t-elle confessé. Les propos de cette femme ont été corroborés par un de leurs clients.

«Il y a des femmes que j’avais l’habitude de fréquenter. On se connait bien. Donc ce sont celles-là que je fréquente maintenant. Je les appelle et on se voit. Mais je ne fréquente pas celles que je ne connais pas», a expliqué Sidoine Agnilo.