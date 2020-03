Coronavirus au Bénin : voici l’appel du Ministre Jean Michel Abimbola aux culturels, artistiques et touristiques

Dans un communiqué rendu public ce mardi 24 mars 2020, le Ministre du tourisme, de la culture et de l’artisanat, Jean Michel Abimbola invite les acteurs culturels, artistiques et touristiques, à procéder au report de leurs différentes activités.

Ceci, en application des décisions du Conseil extraordinaire des Ministres du Mardi 17 mars 2020, notamment celle relative à la « Suspension de toutes les manifestations et tous autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux et politique et festif ».

Lire le Communiqué ci-dessous.