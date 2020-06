Coronavirus au parlement béninois : la quarantaine s’impose

Alidou Démonlé Moko n’a pas pu résister au coronavirus. Le 14 juin 2020, le parlementaire s’est malheureusement éteint. Pour la sécurité de ses collègues et par ricochet du peuple béninois la mise en quarantaine s’impose à tous les parlementaires. Tous les députés en quarantaine pour 14jours quels impacts ?

La vie de la personne humaine est sacrée et inviolable et le respect de cette vie passe par le respect de ses droits. Au nombre de ces droits se trouve le droit à la protection. Et c’est justement pour cela que s’impose aux parlementaires l’impérieux besoin de se mettre en quarantaine après le décès d’un de leur collègue pour se protéger et protéger les autres.

Ainsi fait, comment est – ce que le parlement béninois travaillera pendant ces jours destinés pour leur mise en quarantaine ? Par visioconférence certainement. Une question mérite d’être posée : les parlementaires conservateurs sont ils suffisamment outillés pour tenir leur session en ligne? Seul le temps nous le dira.