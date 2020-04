Coronavirus : Benoît XVI célèbre ses 93 ans reclus au Vatican

Malgré la fermeture temporaire de certains commerces et entreprises dans diverses villes et contrées africaines à cause du Covid-19, certains travailleurs continuent de travailler pour servir la nation et leurs communautés. Et ces travailleurs dits ‘essentiels’ méritent une protection spéciale, selon les experts.

Parmi ces travailleurs essentiels on trouve, entre autres, des journalistes, des infirmiers, des travailleurs des épiceries et des boulangeries, ceux des services des eaux, d’électricité et des pharmacies, des plombiers, des conducteurs des bus, des remorques de chaines d’approvisionnement, des pharmaciens, des collecteurs des poubelles.

«Pourtant, bon nombre de ces travailleurs étaient déjà désavantagés sur le plan économique – gagnant généralement des salaires plus bas et souscrivant moins d’assurance maladie – avant le début de la crise», déplore le Brookings Institution dans un document d’analyse publié récemment.

Étant donné que bon nombre de ces travailleurs risquent leur vie pour protéger celles de leurs concitoyens, la nation a la responsabilité de protéger la santé et la stabilité financière de ces personnes et de leurs familles, a martelé le Brookings Institution, un think-tank basé à Washington.

«Chaque fois que je me réveille le matin pour aller travailler, le stress et la peur remplissent mon corps car je sais que ma vie et celle de ma famille sont en jeu», a déclaré Violette, la caissière d’un super marché de Kampala, la capitale ougandaise.

«Je sais que c’est dangereux de travailler pendant cette période mais je n’ai pas le choix car la population a besoin de nous pour leur rendre service», a affirmé Diane, une jeune infirmière.

Alors que ces travailleurs continuent de confronter le risque du Covid-19 dans le but de s’assurer que le reste du pays puisse conserver un semblant de vie typique pendant cette crise sanitaire, le Brookings Institution recommande, entre autres, que les employeurs fournissent une ‘’certaine’’ somme d’argent comme indemnité aux épouses dont les travailleurs sont contaminés et meurent du Covid-19.

Pour les Etats-Unis, le Brookings déclare que ce montant atteigne jusqu’à 50 000 dollars. «Offrir une assurance vie et maladie gratuite aux travailleurs essentiels qui doivent quitter leur domicile pour continuer à travailler est une politique honorable et abordable», ajoute le think-tank americain.

Responsabilité économique

A en croire les deux experts du Brookings Institution qui ont rédigé ce rapport, les gouvernements ont la responsabilité morale et économique de protéger les travailleurs essentiels pendant la pandémie de COVID-19, en particulier ceux qui doivent continuer de travailler à l’extérieur du foyer.

«Moralement, il est déraisonnable de demander aux gens de se présenter au travail, sachant qu’ils mettront eux-mêmes et leurs proches en danger et qu’ils n’offriront aucun avantage à leur fonction publique», ont souligné ces experts.

«Sur le plan économique, il est impératif que certains travailleurs essentiels continuent de travailler ou de se présenter à leur lieu de travail s’ils ne peuvent pas télé-travailler, afin que l’économie dans son ensemble ne se rétrécisse pas davantage», a renchérit le Brookings Institution.

Par Issa SIKITI DA SILVA