Coronavirus : Canal+ devient gratuit pour tous

La chaîne cryptée Canal+ annonce son passage en clair, alors l’épidémie de coronavirus pousse la population à se confiner chez elle.

A cause de l’épidémie du coronavirus, quasiment toutes les compétitions sportives en Europe sont arrêtées, en plus des diverses choses fermées (bars et autres) dans certains pays.

Certaines sociétés pensent alors à des gestes pour aider les gens dans ce moment difficile. Canal+ a ainsi annoncé ce lundi que la chaîne est disponible pour tous pour le moment, alors que les abonnés ont accès à toutes les offres.

CANAL+ passe en clair pour tous sur toutes les box.

Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous. pic.twitter.com/naq7fGsIZn — CANAL+ (@canalplus) March 16, 2020

Quant aux personnes déjà abonnées, elles ont accès aux chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. C’est Maxime Saada, le président de la chaîne cryptée, qui s’est chargé de l’annoncer.