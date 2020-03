Coronavirus : des célébrités donneront des concerts faits maison pour lever des fonds

Mariah Carey et Alicia Keys joueront un concert-bénéfice avec une différence pour lever des fonds pour ceux qui font face à des difficultés au fur à mesure que le coronavirus se propage.

Les stars socialement distancées chanteront en direct de leur propre salon dans une émission spéciale d’une heure organisée par Sir Elton John dimanche, et seront diffusées simultanément sur les stations iHeartMedia du pays et sur son application.

L’émission comprendra également des performances d’une multitude de plus grandes stars de la musique, dont Billie Joe Armstrong de Green Day, la chanteuse de R&B Alicia Keys, le phénomène alt-pop Billie Eilish, la pop star Mariah Carey, le chanteur country Tim McGraw, Backstreet Boys et plus encore.

Il y aura également une édition spéciale du Late Late Show de James Corden, qui sera diffusé depuis son garage, où il se joindra à Billie Eilish et à son frère Finneas O’Connell, BTS en Corée du Sud, Dua Lipa à Londres, Andrea Bocelli en Italie et John Legend à Los Angeles.

L’émission de financement, baptisée Homefest, sera diffusée sur CBS et collectera des fonds pour la Fondation CDC [Centers for Disease Control] et Feed the Children.