Coronavirus : Donald Trump appelle à la révolte contre le confinement

Le président américain a notamment déclaré vouloir «libérer» des États américains.

Le président américain Donald Trump a appelé à la rébellion contre les règles de confinement, semant la consternation alors que son pays est devenu le premier foyer mondial de la pandémie de coronavirus avec près du quart des 150.000 morts recensés sur la planète.

Pendant que plus de la moitié de l’humanité reste à domicile afin de limiter la propagation du Covid-19, qui poursuit sa course mortelle à travers le monde, Donald Trump a ouvertement appelé à braver les règles de confinement.

«Libérez le Minnesota !», «Libérez le Michigan !», «Libérez la Virginie !», a-t-il tweeté alors que des militants parfois armés s’apprêtaient à défier samedi 18 avril les autorités de ces États démocrates en se rassemblant dans la rue.

«Et sauvez votre formidable deuxième amendement. Il est assiégé !», a ajouté le bouillonnant milliardaire, en référence au droit des Américains à porter des armes.

Donald Trump a par ailleurs renouvelé ses attaques contre la Chine, qu’il accuse d’avoir «dissimulé» la gravité de la pandémie. Le président français Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, ont eux aussi mis en doute la transparence de Pékin.

Moscou et Paris ont évoqué la possibilité d’un sommet en visioconférence des dirigeants des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, lequel est paralysé par le différend sino-américain.

Avec près de 3.000 morts par jour et plus de 34.600 décès au total, les Etats-Unis sont devenus le pays le plus durement touché par la pandémie partie fin 2019 de Wuhan, en Chine.