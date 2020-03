Coronavirus en Côte d’Ivoire : le précieux Conseil de Meiway à ses fans

View this post on Instagram

*******ALERTE FANTEAM******* Chers frères et sœurs… Chers compatriotes… Très chers fans… En raison de la situation épidémiologique causée par le coronavirus Covid-19 et face au risque de propagation de la maladie, je vous recommande de respecter scrupuleusement les consignes de prévention et de sécurité prises par le gouvernement… personne n'est à l'abri, cette catastrophe sanitaire nous concerne tous… alors prenez bien soin de vous. Que DIEU nous protège et protège la Côte d'ivoire. MEIWAY #meiwayofficiel #meiway30ansdecarriere #coronavirus