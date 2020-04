Coronavirus : la chanteuse Jennifer Lopez vit bien le confinement mais son mariage retardé

Tout porte à croire que Jennifer Lopez et Alex Rodriguez prévoyaient de se marier dans les mois qui suivent. Fiancés en mars 2019, le couple est depuis resté discret concernant les préparatifs de la cérémonie.

Mais lors d’une apparition dans le Ellen DeGeneres Show, la chanteuse a admis que la pandémie les obligeait à revoir leurs plans.

«En fait, ça a un peu affecté notre mariage, alors on va voir ce qu’il va se passer maintenant, a-t-elle déclaré. On est juste dans l’expectative comme le reste du monde. Nous allons devoir patienter et voir dans quelques mois, selon comment les choses tournent.»

Une pause qui tombe à pic

Quoi qu’il en soit, Jennifer Lopez accueille le confinement avec beaucoup de sérénité. En effet, la star n’avait pas pris de vacances depuis des lustres.

«J’ai passé mon temps à courir partout ces dernières années, c’est sympa d’être juste à la maison, a-t-elle continué. J’avais prévu de prendre du temps pour moi après le Super Bowl, et World of Dance, que je viens de finir d’enregistrer, donc pour l’instant tout va bien. Après, on peut en reparler dans un mois ou deux, et j’aurai peut-être envie de sauter du toit.»