Coronavirus : la Guinée équatoriale prolonge le confinement in extremis

La Guinée équatoriale a finalement décidé de prolonger en dernière minute le confinement total des deux plus grandes villes, Malabo et Bata, et les autres mesures visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus, par un décret du Premier ministre.

Alors que le 30 avril devait être le dernier jour de confinement des deux villes, «l’état d’urgence sanitaire a été prolongé pour une période de 15 jours avec toutes les mesures de prévention», explique le Premier ministre Francisco Pascual Obama Asue, dans le décret publié en ligne et daté de mercredi.

La Guinée équatoriale, petit pays d’Afrique centrale peuplé de 1,3 million d’habitants, décompte officiellement 315 cas de coronavirus depuis le début de l’épidémie.

Début avril, le gouvernement avait d’abord fermé les frontières et interdit les déplacements entre les régions, interdisant notamment la circulation maritime entre la capitale, Malabo, située sur une île, et la partie continentale du pays, où se trouve Bata, capitale économique du pays.

Le confinement total de ces deux villes avaient ensuite été annoncé pour deux semaines mi-avril.