Coronavirus : l’Afrique du Sud se confine pendant 21 jours

L’Afrique du Sud est en mode verrouillage total. Le gouvernement sud-africain a ordonné un verrouillage de 21 jours pour freiner la propagation du coronavirus alors que les infections continuent d’augmenter et menacent de devenir incontrôlables.

Dans une allocution télévisée à la nation lundi, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que les épiceries, les pharmacies, les banques et les stations-service seront autorisées à rester ouvertes.

Il comprendra également les personnes impliquées dans la production, la distribution et la fourniture de denrées alimentaires et de produits de base, les services bancaires essentiels, l’entretien des services d’électricité, d’eau et de télécommunications, les services de laboratoire et la fourniture de produits médicaux et d’hygiène. Une liste complète du personnel essentiel sera publiée.