Coronavirus : le Bénin décroche 11,5 milliards de francs CFA auprès de la BID

Après quelques jours de mis en quarantaine dès son arrivée à l’aéroport international de Cotonou, le promoteur de Apirivine Valentin Agon a recouvré sa liberté ce jeudi 16 avril 2020.

Il ressort de son message adressé à ses compatriotes que les tests de dépistage sont négatifs. Mais sa grande douleur « est que je rentre chez moi et je ne verrai pas ma mère ma grande amie».

Je viens d’être libéré de ma quarantaine.

Ma grande douleur est que je rentre chez moi et je ne verrai pas ma mère ma grande amie, Ma confidente, mon alliée de tout temps, celle qui intercède quand je voyage, celle qui m’a pris comme intendant de ses biens, celle qui me donne sans calcul, etc. Perdre sa mère c’est terrible et la perdre quand on est à côté d’elle mais emprisonné à 300 mètres incapable d’aller à son chevet c’est plus que terrible !

J’ai cette certitude, Ma mère m’a fait confiance en fermant définitivement ses yeux sachant que je continue le combat jusqu’à la rejoindre dans le royaume de notre Sauveur Jésus-Christ !

Enfin après 18 jours avec des malades de Coronavirus au Burkina, Je suis rentré sans virus parce que je prends Apivirine matin midi et soir et après 16 jours de quarantaine au Bénin les tests de dépistage sont aussi négatifs preuve que je n’ai pas importé de covid-19 mais je suis son vainqueur même plus que vainqueur. Et ce n’est que le début, toute L’Afrique triomphera du Coronavirus par apivirine car là où ce médicament passe le Coronavirus trépasse. Il n’y aura pas une hécatombe en Afrique ! La lutte continue.

NB. Respectez les principes de sécurité pour ne pas propager le Coronavirus.

Dr Valentin AGON

Promoteur de Apivirine