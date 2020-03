Coronavirus : le geste de Taylor Swift pour plusieurs personnes en difficulté financière

Les fans de Taylor Swift ont déjà fait l’expérience de sa générosité, et en période de pandémie, la chanteuse texane est toujours là pour eux. Cette fois, l’artiste a versé 3.000 dollars à plusieurs Swifties qui rencontraient des difficultés financières.

En effet, outre le désastre sanitaire, nombreux sont ceux à avoir perdu leur emploi et, aux Etats-Unis, difficile de compter sur les allocations chômage pour vivre. Ainsi, Samantha Jacobson a raconté sur Tumblr avoir reçu 3.000 dollars de l’interprète de Shake It Off, comme le relaye Complex.

Une somme arrivée juste après un message de la fan sur le Tumblr de Taylor Swift dans lequel elle expliquait pourquoi elle ne pouvait faire de don à une association venant en aide aux défavorisés.

«J’aimerais tellement être en capacité de faire un don sur le lien que Taylor a partagé, mais à cause du Covid-19, mon travail, qui est ma seule source de revenus, a fermé pour au moins 30 jours. Je n’ai pas de boulot, pas d’argent et aucun moyen de payer mes factures. Si jamais quelqu’un peut donner et à qui ça tient à cœur, peu importe combien, pour m’aider avec les factures», peut-on lire.

Des fans reconnaissantes

La même chose est arrivée à Holly Turner, qui avait elle aussi fait part de ses difficultés financières sur Tumblr à cause de la pandémie.

«Sans ce don, je n’aurais pas pu rester vivre dans mon appartement après le mois de mai. J’ai travaillé toute ma vie pour avoir les moyens de vivre à New York et je croyais qu’on allait me l’enlever. Elle a sauvé ça pour moi. Je suis tellement, tellement, reconnaissante», a expliqué celle qui est photographe freelance spécialisée dans les concerts à E! News.

Une dernière ? Leah avait expliqué devoir faire ses «fonds de porte-monnaie pour payer les courses». «Une fois que je n’aurai plus de liquide, je ne pourrai plus payer mes courses et le gaz. J’ai tellement peur. Je n’ai jamais été dans une telle situation. Je suis désespérée», avait-elle écrit avant de recevoir sur son compte 3.000 dollars de la part de Taylor Swift.