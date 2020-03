Coronavirus : le Maroc interdit tous les rassemblements publics de plus de 50 personnes

Le Maroc a décidé, et jusqu’à nouvel ordre, d’interdire tous les rassemblements publics auxquels prennent part plus de 50 personnes et ce dans le cadre des mesures préventives prises pour faire face à la situation exceptionnelle liée au risque de propagation du nouveau Coronavirus sur le territoire national, indique un communiqué du ministère de l’intérieur.

Dans le même cadre, il a été également décidé d’annuler tous les événements et rencontres sportifs, culturels et artistiques, souligne la même source.

Aussi et dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, le Maroc décidé de suspendre à compter du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre les études dans tous établissements scolaires, universités, les établissements de formation professionnelle et les crèches qu’ils soient publics ou privés, ainsi que les centres linguistiques des missions étrangères et les centres privés de soutien pédagogique.

Au niveau international, le Royaume a décidé de suspendre les vols et les liaisons maritimes avec plusieurs pays européens notamment la France, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne et aussi avec l’Algérie voisine.

Depuis l’apparition de l’épidémie, huit cas testés positifs ont été enregistrés dans le Royaume, dont une patiente âgée de 89 ans, décédée mardi à Casablanca et un autre cas s’est entièrement rétabli de la maladie.