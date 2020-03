Coronavirus : le réseau MCSB soutient le peuple chinois

Le réseau des Médias pour la coopération sino-béninoise (MCSB) a échangé avec l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao, vendredi 06 mars 2020 à Cotonou autour de divers sujets notamment, l’épidémie de Coronavirus qui fait ravage actuellement en Chine.

«Le réseau des Médias pour la coopération sino-béninoise est allé rencontrer l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine près le Bénin pour lui manifester notre solidarité, notre compassion, et notre soutien par rapport à l’épidémie ‘’coronavirus’’ qui sévit actuellement en Chine», a déclaré Saturnin Hounkpè, président du MCSB.

«La relation que le Bénin a avec la Chine est une relation de fraternité. C’est la raison pour laquelle nous avons été voir l’ambassadeur pour lui dire combien de fois on est avec lui et nous sommes prêts à l’accompagner dans une période aussi douloureuse» a fait remarquer Saturnin Hounkpè.

Jing Tao Peng, ambassadeur de la République Populaire de la Chine près le Bénin, très touché par ce déplacement a remercié le réseau Médias pour la Coopération Sino-béninoise (Mcsb), pour ce geste sympathique et de solidarité qui démontre l’amitié qu’il y a entre le peuple béninois et le peuple chinois.

«C’est dans ce moment difficile que nous traversons que nous connaissons nos vrais amis. Ce déplacement m’a beaucoup touché» a déclaré le diplomate. Aussi a-t-il essayé de présenter les mesures prises par la Chine depuis l’avènement de ce virus.

«C’est vrai que cette épidémie de coronavirus est devenue internationale. Les mesures prises par le gouvernement chinois se sont montrées efficaces. C’est également une expérience pour nous à travers des pertes en vie humaines et le déploiement matériel que vous nous avez eu» affirme Jing Tao Peng.

«Mais devant la crise, ce qui fait peur ce n’est pas la crise mais la panique créée par la crise. C’est plus dangereux. Comme l’a dit le directeur de l’OMS, c’est le moment de science. Ce n’est pas le moment de bruit parce que dans le bruit on fait n’importe quoi. Le virus est dangereux, une température de 0 à 20°. Quand ça dépasse 20 ° son existence est menacée et réduit. A plus de 40° à 50° la possibilité de transmission est très mince. Ce qui est une bonne nouvelle pour les pays africains dont le Bénin. Mais il faut rester toujours vigilant» conclu l’ambassadeur de la République Populaire de la Chine près le Bénin.

Une forte délégation du MCSB constituée du 1er Vice-président, Brice Bill Aitchedji de Golfe TV; du 2ème Viceprésident, Paul Amoussou du journal La Nation; du Secrétaire Général, Hervé Prudence Hessou du journal Notre Epoque; du Secrétaire à l’Information et à la Coopération, Euloge Okambawa du journal l’Opinion Aujourd’hui; du Secrétaire Adjoint à l’organisation, Alphonse Kounouho du journal L’Evénement Précis ; du Secrétaire à la Promotion des Nouveaux Medias, Modeste Dossou de Benin Web TV ; du Conseiller Bureau, Wabi Boukari de l’Ortb ; du Conseiller à la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication (Haac), Franck Kpochémè, membre du réseau.

Présenter la «Ceinture et la route» aux médias béninois

Saturnin Hounkpè, président du Mcsb, a profité également de l’occasion pour présenter un projet important et d’envergure, qui tient à cœur au président Chinois Xi Jinping et qui tient compte de 130 pays. Il s’agit du projet «Ceinture et la route».

«C’est une initiative que beaucoup ne maitrise pas. Même les professionnels des médias. En voulant donc comprendre ce concept, nous allons aussi évaluer ce projet de chine sur notre continent et notamment au Bénin» a rassuré le président.

Par Joël YANCLO