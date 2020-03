Coronavirus : le Sénégal enregistre son deuxième cas de contamination (officiel)

Le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi dans un communiqué la découverte d’un deuxième cas de coronavirus (Covid-19) chez un ressortissant français âgé de 80 ans, après que l’un de ses compatriotes a été contrôlé positif la veille.

Dans le document, le ministère indique que ce second cas positif lui a été notifié par l’Institut Pasteur ce mardi à 16h10. Cet octogénaire est un résidant de Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France, qui «est arrivé au Sénégal le 29 février 2020».

Selon le ministère de la Santé, «il a été consulté le 02 février 2020 à l’hôpital Roi Baudoin (banlieue dakaroise), où il a été pris en charge, puis transféré au service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann».

Le communiqué assure que «son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes (en) contact et assurer leur prise en charge».

Par ailleurs, les autorités sanitaires informent que «l’état de santé du patient de nationalité française» testé positif lundi et hospitalisé au Service des maladies infectieuses de Fann «continue de s’améliorer».

Dans le même sillage, l’individu de nationalité gambienne suspecté d’avoir contracté le coronavirus et mis en quarantaine dans ce même service a quitté l’hôpital lundi «après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs», signale le ministère de la Santé qui «s’engage à fournir quotidiennement aux populations, des informations mises à jour sur l’épidémie», et les «invite à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées».