Coronavirus : les entreprises sud-africaines plombées par le confinement

L’Agence Française de Développement (AFD) a annoncé que près de 100 millions d’euros seront versés au budget de l’Etat au cours des trois prochains mois, en vue de contribuer au financement du programme de stabilisation économique et sociale et près de 50 millions d’euros aux entreprises publiques marocaines.

Dans un communiqué publié lundi, l’AFD a affirmé son soutien et sa confiance dans la capacité du Royaume à faire face à la crise sanitaire et économique, et ce dans le cadre du partenariat qui lie la France au Maroc.

Il s’agit, selon l’AFD, de la mise en place d’une réponse immédiate au besoin de financement accrus de l’Etat suscités par la crise Covid-19, en anticipant la mise à disposition à court terme des fonds d’opérations en cours conformément à leurs objectifs.

Dans le même temps, le Maroc et l’AFD ont signé le 1er avril dernier un nouvel accord de prêt de 100 millions d’euros en appui à l’amélioration de la performance des communes, rappelle l’Agence, notant que ce programme vise à renforcer les capacités humaines et financières des collectivités locales qui sont également amenées à porter une partie des réponses de soutien face à la crise.

L’Agence indique, d’une part, qu’elle participe avec toute sa gamme d’instruments de financement au programme d’urgence sanitaire, économique et sociale défini par les autorités marocaines. D’autre part, pour préparer la sortie de crise, elle accélère le financement de nouvelles politiques structurelles en faveur, notamment, d’une protection sociale renforcée des citoyens et d’une relance durable de l’économie marocaine.

Par ailleurs, le groupe AFD devrait mobiliser au cours du second semestre 2020 entre 400 et 550 millions d’euros pour soutenir les nouvelles politiques structurelles et les réformes institutionnelles qui constitueront les leviers d’une sortie de crise, ajoute le communiqué.

Un programme de soutien des réformes du secteur de la santé et du système de protection sociale est d’ores et déjà en préparation avec le ministère de la santé. En améliorant l’offre de soins et en appuyant l’extension de la couverture maladie, ce programme contribuera, selon l’AFD, à renforcer la performance du système de santé et sa capacité à mieux résister et répondre aux menaces posées par l’épidémie.