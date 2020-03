Coronavirus : les Évêques du Bénin préconisent quelques mesures de prevention

La pandémie de Coronavirus qui sévit dans plusieurs pays n’a pas laissé indifférente la Conférence Épiscopale du Bénin (CEB). Dans un communiqué rendu public ce vendredi 13 mars 2020, les Évêques du Bénin recommandent quelques mesures de prévention de cette maladie dans les églises catholiques pour le bonheur des fidèles.

Il ressort de ce communiqué que le geste du baiser de paix durant les célébrations dans les églises catholiques est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Mieux, les fidèles catholiques sont invités à communier non plus directement à la bouche de la main du Père célébrant mais plutôt à recevoir le Corps du Christ dans le creux de la main gauche pour le prendre avec la main droite et se le porter eux-même à la bouche.

A cette occcasion, les évêques du Bénin n’ont pas manqué d’inviter leurs fidèles à suivre aussi les mesures prescrites par le gouvernement et à redoubler d’effort dans la prière pour l’éradication de cette maladie.

Ci-dessous l’intégralité du communiqué de la CEB.