Coronavirus : les femmes davantage frappées par le virus au Québec

En dépit de l’augmentation substantielle des cas confirmés de Covid-19, les élections communales et municipales sont maintenues pour le 17 mai prochain.

Dans un post sur sa page facebook, ce dimanche 10 mai 2020, l’ancien Ministre de l’Environnement du gouvernement de Kérékou exprime ses inquiétudes par rapport à la tenue de ce scrutin dans un contexte où les mesures barrières sont bafouées par certaines populations. Il en appelle à la clairvoyance du Président Patrice Talon afin que les acquis ne soient pas vendangés.

Ci-dessous l’intégralité de son appel au chef de l’État, Patrice Talon.

Le Gouvernement du Bénin mon pays a été salué pour la clairvoyance de sa stratégie de riposte face à la pandémie du #Coronavirus. Mais la crise n’étant pas derrière nous, ne vendangeons pas nos acquis.

Selon les informations officielles le Bénin a connu 42 cas confirmés positifs de plus en 1 journée sur 242 entre le 7 et le 8 mai soit une croissance de 17% en 1 jour! Et 319 cas comptabilisés le 09 mai. Préoccupant!

Je me suis demandé si cette vidéo était authentique et actuelle. On peut noter que dans la foule à peine trois personnes sont munies d’un masque et qu’il n’y aucun respect des dispositions de distanciation physique.

Tous les pays qui ont organisé des élections alors que la courbe des contrôlés positifs était encore ascendante ont connu une accélération des contaminations au lendemain des élections (Guinée, Mali, France).

J’en appelle à la clairvoyance du Président Patrice Talon afin que nous ne vendangions pas nos acquis.

Luc Gnancadja