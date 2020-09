Coronavirus : les nouveaux chiffres de l’OMS sur le Bénin

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a publié des chiffres mis à sa disposition par les autorités béninoises. De nouveaux cas de contamination enregistrés.

A la date du 23 septembre 2020, le Bénin a enregistré 2325 cas confirmés de Covid-19. Le bilan des autorités béninoises en date du 19 septembre 2020 fait état de 2294 cas confirmés et 1954 guéris pour 40 décès.



Ce qui voudra dire qu’en 24 heures, 31 autres cas ont été enregistrés. Les autorités sanitaires invitent les populations à ne pas baisser la garde. Le mal est toujours présent et tue même si au Bénin le nombre de morts ne grimpe plus.