Coronavirus : l’ex ministre Komi Koutché appelle à plus de responsabilité

La crise sanitaire mondiale liée au ravage de la pandémie du Coronavirus a fait réagir l’ex argentier national Komi Koutché. A travers une courte publication sur sa page facebook, il invite les sujets supposés sains à plus de responsabilité afin d’endiguer le mal.

Dans sa publication, l’ancien Ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché a une pensée à l’endroit de toutes les personnes atteintes et décédées du Covid – 19 tout en priant pour le repos de leurs âmes. Il a également prié pour tous ceux qui se battent en ce moment pour en guérir sans manquer d’apporter son soutien à toutes les équipes médicales et de secouristes, mobilisées à travers le monde pour une assistance digne aux malades du Covid-19.

Quant aux personnes supposées saines, Komi Koutché les invite à plus faire preuve d’une grande responsabilité et de solidarité afin d’aider à contenir la propagation du mal. “Face au Covid-19, soyons

Responsables“, a-t-il martelé.