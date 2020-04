Coronavirus : l’Iran annonce 93 morts de plus mais n’estime plus être «dans le rouge»

Près des deux tiers de l’équipage du porte-avions, soit 1046 marins sur 1760, avaient été testés positifs la semaine dernière.

Cent vingt marins du porte-avions Charles de Gaulle, testés positifs au Covid-19 à bord ou à leur retour à terre, ont été déclarés guéris et sont sortis de l’hôpital ou de leur confinement en enceinte militaire, a annoncé vendredi 24 avril à l’AFP le porte-parole de la Marine.

Ces marins, arrivés à Toulon à bord du porte-avions le 12 avril en présentant des symptômes du nouveau coronavirus, «ne montrent plus de symptômes depuis 48 heures et ont été testés à la sortie» de l’hôpital d’instruction des armées de Toulon ou de leur confinement en enceinte militaire, a détaillé le capitaine de vaisseau Eric Lavault.

«Pour ceux qui sortent, le port du masque est obligatoire à domicile. Ils ne sont pas renvoyés chez eux en cas de personne à risque à leur domicile», a-t-il ajouté. Ainsi, une centaine d’autres marins considérés guéris, qui auraient pu rentrer chez eux, ont fait le choix de rester pour l’heure en enceinte militaire. Douze marins sont encore hospitalisés, dont deux en réanimation, a précisé le porte-parole de la Marine.

Moins de 50 cas de contamination relevés chez les militaires en OPEX

Les marins testés négatifs ou asymptomatiques sont actuellement en quatorzaine en enceinte militaire. «Ces marins vont sortir progressivement à partir de lundi, à hauteur d’une centaine par jour», après une visite médicale individualisée réalisée par le service de santé des armées, selon Eric Lavault.

D’après l’état-major, le virus s’est probablement invité à bord lors d’une escale du bâtiment à Brest mi-mars. Deux enquêtes, l’une épidémiologique et l’autre de commandement, doivent faire la lumière sur les causes et la gestion de cette contamination massive qui a contraint le Charles de Gaulle à anticiper son retour de mission d’une dizaine de jours.

«Le commandement du bâtiment et le commandement de la Marine gardent toute ma confiance», a assuré le chef d’état-major des armées, le général François Lecointre, lors d’une audition jeudi devant la commission Défense du Sénat, qui en publie des extraits ce vendredi dans un communiqué.

Au-delà du porte-avions, moins de 50 cas cumulés de contaminations ont été recensés parmi les militaires français en opérations extérieures depuis le début de la crise sanitaire, a précisé le général Lecointre. Seuls «quelques cas» ont été constatés chez les 5100 militaires de l’opération antidjihadiste Barkhane au Sahel, avait-il assuré mercredi à l’Assemblée nationale.

Au total, le ministère des Armées compte à ce jour 1500 cas confirmés de coronavirus parmi ses personnels, selon les chiffres fournis mercredi par le service de santé des armées (SSA), qui incluent le millier de marins du porte-avions Charles de Gaulle testés positifs.