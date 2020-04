Coronavirus : l’UE aura besoin de 500 Mds d’euros supplémentaires pour se remettre

Le président américain s’interroge sur l’origine du Covid-19. Selon lui, les enquêtes en cours doivent permettre de déterminer si la Chine est «sciemment responsable» de sa propagation.

Donald Trump, a mis en garde samedi 18 avril la Chine contre d’éventuelles «conséquences» si elle était «sciemment responsable» de la pandémie de coronavirus. «Elle aurait pu être arrêtée en Chine avant qu’elle ne commence et elle ne l’a pas été», a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison-Blanche. «Et maintenant, le monde entier souffre à cause de cela», a-t-il ajouté.

À un journaliste lui demandant si la Chine devait subir les conséquences de l’épidémie apparue en décembre dans la ville chinoise de Wuhan et qui a fait plus de 157.000 morts dans le monde, Donald Trump a répondu :

«S’ils étaient sciemment responsables, certainement. Si c’était une erreur, une erreur est une erreur. Mais s’ils étaient sciemment responsables, oui, alors il devrait y avoir des conséquences», a-t-il souligné.

«Est-ce une erreur qui a échappé à tout contrôle ou a-t-elle été commise délibérément ?», a interrogé le chef de l’État américain. Il y a une grande différence entre les deux. Dans les deux cas, ils auraient dû nous le faire savoir (…) Nous avons demandé à être impliqués plus tôt, et ils ne voulaient pas. Je pense qu’ils savaient que ce n’était pas bien et ils étaient gênés. Ils ont dit qu’ils faisaient une enquête. Alors voyons ce qui se passe avec leur enquête. Mais nous faisons aussi des investigations»..

L’administration Trump a fait savoir qu’elle n’excluait pas que le nouveau coronavirus ait été propagé – accidentellement – à partir d’un laboratoire de recherche sur les chauves-souris à Wuhan.

Donald Trump a également mis en doute les données officielles chinoises montrant que le pays n’avait subi que 0,33 décès pour 100.000 habitants. «Ce chiffre est impossible. C’est un chiffre impossible à atteindre», a-t-il déclaré.

Les États-Unis, selon un graphique présenté lors de la conférence de presse, ont enregistré 11,24 décès pour 100.000 personnes, contre 27,92 pour la France et 42,81 pour l’Espagne.