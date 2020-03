Coronavirus : mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo

Selon les informations, la Juventus s’apprête à revoir à la baisse le salaire de Cristiano Ronaldo.

L’attaquant portugais pourrait subir une baisse de 20 à 30% de son salaire au club, en raison de la pandémie de coronavirus, selon Mundo Deportivo.

L’Italie est officiellement le pays le plus touché par COVID-19, avec plus de 4 000 morts. Plus tôt ce mois-ci, la saison de Serie A a été suspendue, les clubs devraient subir d’énormes pertes financières.

On pense que Ronaldo pourrait manquer jusqu’à 8,4 millions de livres sterling de salaires futurs, la Juventus devrait réduire les salaires de tous les joueurs d’au moins 20%.

Ronaldo a déménagé à la Juventus du Real Madrid en 2018 et depuis son arrivée, il a marqué 53 fois en 75 matchs, aidant le club de Turin à remporter le titre de Serie A la saison dernière.

L’homme de 35 ans est actuellement auto-isolant dans sa ville natale de Madère au Portugal.