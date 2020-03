Coronavirus – Meghan Markle : son père lui conseille d’aller aider la famille royale !

Dans une interview accordée à Mirror, le père de Meghan Markle a conseillé sa fille de se rendre en Angleterre pour aider la famille royale !

Les relations entre Meghan Markle et son père, Thomas, n’ont pas manqué de se détériorer au fur et à mesure des années. L’homme ne manque jamais une occasion pour tacler sa fille ouvertement en public. Certaines fois ils utilisent les médias pour la descendre un peu plus.

Mais cette fois ci, il a vivement conseillé Meghan Markle d’aller aider la famille royale. Il faut dire que l’Angleterre, comme le monde entier, est vivement touché par l’épidémie du coronavirus . Plusieurs membres importants ont déjà été contaminé.

C’est notamment le cas du Premier ministre Boris Johnson. Mais ce n’est pas tout. Le Prince Charle, héritier de la couronne a aussi contracté le coronavirus. Le père de Meghan Markle a alors confié que la place du Prince Harry et de sa fille était auprès de la famille royale.

Dans une interview accordée à Mirror, Meghan Markle a confié : «Je pense que Meghan et Harry devraient retourner dans la famille royale au Royaume Uni. Ils doivent apporter leur soutien à la Reine«.

Le père de Meghan Markle a aussi ajouté : «Je pense qu’ils devraient être en Angleterre en ce moment. Pas à Los Angeles. Ils pourront retourner au showbusiness. Et faire des tonnes d’argent quand le virus va disparaitre«.

Pour finir, Thomas Markle a conclu : «Mais ils ne retrouveront jamais le respect qu’ils auraient en tant que membres à part entière de la famille royale«.

Dans une interview accordée au Telegraph, un ami du couple avait d’ailleurs expliqué : «Actuellement, Meghan et Harry sont juste inquiets pour leur santé et la sécurité de tous. C’est une période effrayante«.

La source a aussi révélé : «Ils se préoccupent plus du fait de savoir ce qu’il va se passer dans le monde plutôt que d’eux mêmes. Elle dit qu’elle n’avait pas voulu faire de mal en partant sans Archie. Mais assure que cela n’avait aucun sens de l’emmener. Et de le mettre en danger«.