Coronavirus : Mélenchon dénonce la «clochardisation sanitaire» lors d’un «meeting numérique»

La ville de Wuhan, où le virus est apparu fin 2019, a révisé son bilan à la hausse ce jeudi.

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi, dans un message posté sur le réseau social Twitter, que le nombre de morts dues au coronavirus en Chine, d’où est partie la pandémie, était «bien plus élevé» que le bilan officiel fourni par les autorités chinoises.

«La Chine vient d’annoncer le doublement du nombre des morts causées par l’Ennemi Invisible. Il est bien plus élevé que cela et bien plus élevé que celui des États-Unis!» a tweeté Donald Trump, après que la ville de Wuhan, où le virus est apparu fin 2019, a révisé son bilan à la hausse, portant à 4632 le bilan des décès enregistrés dans le pays. Les Etats-Unis comptent plus de 33.000 morts.