Coronavirus – Mesure sociale du gouvernement à la population : Véronique Tognifodé donne des explications

Ils sont au nombre de 3 parmi les membres du gouvernement a animée la conférence de presse du jeudi 11 juin 2020. Nous avons le ministre du plan et du développement , ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la microfinance. Comme ses pairs , la ministre Véronique Tognifodé a aussi expliqué les mesures du gouvernement dans son domaine.

Lire la déclaration de la ministre au cours de la conférence de presse :

«Le 25 Avril 2020, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a eu à procéder au recensement des concitoyens dont les métiers ont été affectés par les mesures restrictives du Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus sur le territoire national.

Il s’agissait des conducteurs de taxi bus (tokpa tokpa) ; des conducteurs de taxi transfrontaliers et inter villes etc… ; les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis etc…et certains corps de métiers d’artisans tels que les coiffeurs, coiffeuses, couturières et autres

Toutes ces personnes s’étaient inscrites en ligne pendant deux semaines avec une prolongation du délai d’inscription sur instruction du Chef de l’Etat pour laisser du temps aux retardataires.

Pour ceux qui ne pouvaient pas s’inscrire directement en ligne, des formulaires papiers avaient été mis à la disposition des responsables d’associations et de syndicats des corps de métiers concernés afin qu’ils les remplissent pour que leurs données soient introduites sur la plateforme.

Les mêmes formulaires avaient été disponibles au niveau des 85 Centres de promotion sociale et 12 Directions départementales des Affaires Sociales et de la Microfinance pour le même exercice. C’est pour dire que tout avait été mis en œuvre pour que l’ensemble du territoire national soit pris en compte.

Je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter les agents des CPS et des directions départementales qui ont montré leur engagement à aider les concitoyens à s’inscrire, à introduire les données en ligne, dans un élan de solidarité nationale, mettant même à contribution week-ends et jour férié (1er Mai).

Une large campagne de communication avait été organisée pour que l’information circule dans toutes les contrées du pays. A ce niveau également, les responsables de la plupart des syndicats et associations des corps de métiers concernés nous ont beaucoup aidé.

Après l’étape de recensement, nous avions procédé à la vérification des 55000 concitoyens inscrits sur la plateforme. La corrélation avec les registres de commerce et l’existence de numéros IFU a permis d’identifier les exercices formels et informels.

Le même exercice a été fait au niveau des registres publics dans les Mairies (paiement de taxes locales) et dans la base du recensement national des artisans pour différencier les informels purs des informels qui y ont pu être identifiés.

Cette démarche méthodique, nous a permis d’identifier 69,7% d’informels, soit les 2/3 de l’échantillon et 1/3 de formels. La même démarche a été poursuivie pour l’attribution des subventions à cette cible. Ces subventions sont en rapport avec les estimations moyennes chiffrées des revenus mensuels. Des tests statistiques appropriés ont pu être appliqués pour corriger les déclarations fantaisistes avec un contrôle des déclarations de revenus par métiers selon l’enquête EMICOV par l’INSAE.

Le calcul des subventions a tenu compte du caractère « suspendu » ou non de l’activité, du lieu d’exercice (grandes agglomérations ou non) et du niveau d’identification. Le Chef de l’Etat a demandé que des minimas soient appliqués pour éviter que certains acteurs ne bénéficient de subventions dérisoires selon le niveau de formalité ou d’identification.

Aucun acteur informel ne peut se voir attribuer une subvention mensuelle inférieure à 20 mille FCFA. Aucun acteur informel identifié ne peut se voir attribuer une subvention mensuelle inférieure à 30 mille FCFA. Et aucun formel ne peut se voir attribuer une subvention mensuelle inférieure à 45 mille FCFA.

Ces subventions seront mises en place pendant une période de trois mois.

Au total, nous avons pu mettre à disposition pour le formel, 2 milliards146 millions FCFA, pour l’informel identifié, 1milliard 598 millions FCfa et pour l’informel non identifié, 1 milliard.235 millions Fcfa. Ce qui fait le total de 4 milliards 979 millions Fcfa.

Préserver son capital reste indispensable pour jouir de ces subventions, et je voudrais inviter les populations à poursuivre le respect des mesures barrières contre le corona virus recommandées par le Gouvernement ».

Cotonou, le 11 Juin 2020