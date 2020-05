Coronavirus : Patrice Talon a-t-il bien géré la lutte contre la pandémie ?

La mouvance Talon vient d’engranger 70 maires sur 77. C’est donc 70 grands parrains potentiels qui vont s’ajouter aux 83 députés déjà acquis pour le même camp politique sous la férule de Patrice Talon. Avec ce capital-quota de grands électeurs que fera Patrice Talon ? Partir dans la droite ligne de sa ferme promesse de mandat unique ou rempiler ?

Le code électoral prévoit en effet que pour avoir un candidat à la présidentielle, il faut 16 parrainages venant de députés et ou de maires. Or, l’opposition est absente à l’Assemblée nationale. Le seul parti qui se réclame encore de l’opposition FCBE, qui était aux communales n’a pas pu, au regard des résultats, obtenir 16 mairies. Si on s’en tient à cette loi taillée sur mesure nul doute qu’on aura une candidature unique : celle de Patrice Talon. A moins que celui-ci concède à Paul Hounkpè quelques grands parrains pour pouvoir l’affronter dans un jeu de marionnette.

En effet, le chef de l’Etat, qui avait pris l’engagement depuis 2016 de ne faire qu’un mandat unique a tôt fait de dire qu’il avisera. Mais après le succès à nouveau du boycott lancé par les forces de la ‘’Résistance’’ aux communales du 17 mai dernier que fera-t-il ? Même si le pouvoir de la ‘’Rupture’’ semble mettre la main sur toutes les intuitions de contre-pouvoir, le peuple souverain qui ne rate aucune occasion ne manque de lui montrer son impopularité grandissante.

Malgré les moyens communicationnels mis en jeu, la chasse aux opposants et la contribution de la justice pour écarter les potentiels candidats comme Sébastien Ajavon, le boulevard est libre pour Patrice Talon même s’il est boudé par son peuple.

Par ailleurs, le chef de l’Etat qui n’a pas encore annoncé officiellement sa candidature, mais qui était en perte de popularité et en chute libre dans les sondages depuis en 2016, pense toujours soigner chaque jour son image en muselant les forces de l’opposition. Taxé d’autoritaire” depuis les dernières élections législatives, Patrice Talon n’a pas voulu lâcher du lest,

Dans un simulacre de dialogue politique, il a au contraire renforcé son autorité sur la classe politique avec ses bras armés que sont les deux blocs et la justice. La FCBE aujourd’hui vidé de sa substance, la RB bloquée dans les méandres de la justice, l’USL toujours à la recherche de son existence juridique ne sont plus des obstacles pour lui pour 2021.

Même si les signes annoncent l’orage pour le régime de la ‘’Rupture, son chef est entre doute et optimisme. Surtout après les dernières élections communales qui ont crédité ses affidés de plus de 73% des voix mais avec 49% de participation. Partir ou rempiler et devenir un président illégitime car élu avec moins de 50% de Béninois aux urnes ? Voilà désormais l’équation à plusieurs inconnues qui attend désormais Patrice Talon.

En effet, les deux partis jumeaux qui soutiennent les actions de Patrice Talon doivent contrôler les plus grandes communes du pays. Les dernières élections communales ont permis à la classe politique de tester les réformes politiques. Cinq cette fois-ci contrairement aux législatives de 2019, trois partis politiques ont obtenus le sésame de formation politique d’envergure nationale.

Les FCBE et les partis soutenant le pouvoir en place qui remporte 54 communes, avec surtout la maîtrise des villes stratégiques. Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Sèmê-kpodji, sauf à priori Parakou seront sous le contrôle du pouvoir de la ‘’Ruse’’ et de la ‘’Rage’’. Patrice Talon qui a organisé les communales malgré la pandémie du Coronavirus et en dépit de la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples CADHP de surseoir ces élections, va-t-il vouloir renoncer au pouvoir et partir ?

L’équation du boycott, un souci pour la ‘’Rupture’’

Patrice Talon n’a jamais gagné une élection seul. En 2016, malgré l’apport des autres candidats, il a fallu celui de Ajavon pour faire basculer la balance à sa faveur. En 2019, lors des législatives, il a fallu écarter tous les partis de l’opposition. Mais finalement battu par un boycott massif de plus de 73%.

Aux dernières communales malgré la présence du PRD, FCBE (Aile Hounkpè) et l’UDBN plus de 50% des béninois ont encore dit non au pouvoir Talon. Tout ceci montre combien de fois la tâche sera très difficile pour les hommes du ‘’Nouveau départ’’ en 2021 pour faire ramener les électeurs aux urnes s’il advenait que Patrice Talon décide de rempiler.